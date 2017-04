La Costa Se manifiestan deportistas en Petatlán Exigen no hacer jaripeo en chancha infantil, esto en el marco de la feria de Semana Santa David Obscura PETATLÁN.- Padres de familia y deportistas, se manifestaron en contra de que la cancha de futbol infantil sea usada para el jaripeo de la feria de Semana Santa. Alrededor de las 09:00 horas se manifestaron en la unidad deportiva donde mostraron pancartas: “exigimos respeto a los niños, no al corral de toros” y “Sr. Presidente exigimos respeto a los niños deportistas”, además sacaron de la cancha las estructuras tubulares del corral de toros. “Esto es indignante para la sociedad, además estamos en plena liguilla”, coincidieron los padres de familia que denunciaron que dio autorización el Presidente de la liga y delegados de la liga de futbol de adultos, que tienen su cancha pero esa no la prestan. Explicó que anteriormente se realizaba en el predio de la escuela secundaria pero ahora no pueden porque han quedado mal en el pago y en volver a dejar como estaba la cancha. Destacaron que debería hacerse en el lienzo charro, pero están organizando jaripeo y quieren hacer baile en las canchas aledañas. Los dirigentes de la liga van a recibir dinero, si quieren que la hagan en el campo de equipos de adultos porque no tienen que estar autorizando lo que no les corresponde. El Presidente de la liga infantil, Carlos Álvarez Bravo, explicó que afectaría a niños de las categorías: cachorro, chupón, biberón, pony e infantil, lo que representa unos 300 niños afectados de 20 equipos. Recordó que hace tres meses era pura tierra y comenzaron reglar y creció el pasto, por lo que no es justo que ahora se eche a perder. Es importante para que los niños crezcan sanos, alejados de malas ideas y apegados al deporte.