La Costa Se deslindan de robos de dirigente ganadero en Ayutla Agremiados dijeron que no todos están aglutinados con la asociación que preside Pedro Vélez Jijón Alberto Rodríguez Guzmán AYUTLA DE ÁLVAREZ.- Integrantes de la Asociación Ganadera “Juan N. Álvarez”, que se encuentra en Ayutla, se deslindaron de las acciones de Pedro Vélez Jijón, su presidente, y darán a conocer en breve la reunión de ganaderos para elegir al nuevo representante. Lo anterior, tras la detención de Vélez Jijón, por robo de recurso. Tras darse a conocer la detención por abigeato del ahora ex presidente ganadero han estado recibiendo llamadas de burla y que por ello desmienten que todos los ganaderos de esta asociación sean ladrones de ganado, como han recibido comentarios. “Hemos recibido llamadas de burla y nos han comentado que esta ganadera es la que se dedica a robar vacas en el municipio, cuando esto es mentira, si el señor realizó esta mala acción que pague por sus actos, pero que no embarren a los compañeros”, dijo el ganadero. Reporto también que ya recibieron seis quejas del robo de 40 reses y están solicitando que realicen su demanda en el Ministerio Público y que las investigaciones dirán quienes son los verdaderos ladrones y de ser necesario que hagan su reporte con la Policía Ciudadana para en caso de que sea liberado el acusado, sea castigado bajo las leyes comunitarias.