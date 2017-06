La Costa Por lluvias suspenden clases en tres municipios de Costa Grande Atoyac, San Jerónimo y Tecpan presentaron inundaciones en algunas áreas de los planteles educativos DAVID OBSCURA COSTA GRANDE.- La fuerte lluvia de la madrugada y mañana de este miércoles, obligó a suspensión de actividades en escuelas del nivel primaria y secundaria de los municipios de Atoyac, San Jerónimo y Tecpan. Notas relacionadas Alerta en la Costa Grande por alto oleaje Protección Civil evacuó a dos familias tras lluvias en Petatlán Inician refugios temporales en San Marcos Se prevén tormentas puntuales fuertes en Guerrero En el olvido, damnificados en Florencio Villarreal A partir de las 6:30 horas se intensificó la precipitación de este día lo que obligó a los directores regresar a los alumnos pese a que no hubo boletín informativo del Consejo Estatal de Protección Civil. El sub coordinador de los servicios educativos en Costa Grande, Fernando Leyva Sotelo, informó que se puso en contacto con los supervisores de cada zona quienes dieron a conocer que en algunas instituciones educativas el personal se presentó no así los estudiantes donde los padres de familia decidieron no enviarlos debido al torrencial aguacero. En el nivel de secundarias generales el supervisor de la zona 15, Gustavo Hernández Villegas, confirmó que las secundarias "Mi Patria es Primero" de Atoyac e Ignacio Manuel Altamirano" de San Jerónimo, la lluvia inundó gran parte de las zonas de recreo para los estudiantes además de las canchas de usos múltiples. "Lo importante es evitar accidentes con los alumnos ya que estos son muy inquietos y tenerlos en la escuela representa un problema debido a su naturaleza, por lo que para tranquilidad de los padres de familia los directores decidieron hacer lo correcto", dijo el supervisor. Lo mismo ocurrió en la escuela primaria "Vicente Guerrero" de esta ciudad donde solamente llegaron dos estudiantes pero el personal docente y administrativo permaneció dos horas más y fue retirado por el director. De acuerdo al reporte de Protección Civil las lluvias se presentaron debido a la fuerte entrada de humedad hacia el interior del estado ocasionada por el paso de la Onda Tropical número 3 y 4 ubicadas al sur del Océano Pacífico.