La Costa Paran once secundarias técnicas de Petatlán, La Unión y Coahuayutla Los padres de familia llevaron a cabo un bloqueo intermitente en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo David Obscura GUERRERO.- Padres de familia de las escuelas secundarias técnicas de la zona 07 bloquearon los accesos a las instalaciones de las escuelas para exigir reposición de maestros y pago de adeudos a profesores. En Petatlán, los inconformes bloquearon de manera intermitente la vía federal Acapulco-Zihuatanejo. Se trata de once escuelas secundarias de los municipios: Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla, cuyos padres de familia temen que sus hijos resulten afectados porque hay varias materias que no les son impartidas. Cerca del mediodía, los padres de familia boquearon de manera intermitente la carretera, frente a la escuela, cada 10 minutos, y se retiraron a las 14:00 horas. El profesor de la secundaria de Petatlán, Saúl Gutiérrez Álvarez y la Secretaria del comité de padres de familia, Jazmín García Benítez, informaron que tan solo en esa escuela secundaria técnica industrial número 14 "Vicente Guerrero", hay 600 alumnos en 18 grupos. Faltan maestros de historia, química, electricidad, formación cívica y ética, por lo que se corre el riesgos de no tener la boleta.