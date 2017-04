La Costa No hay avances en Consejo Turístico para beneficiar a microdestinos Cinco años luchando contra indiferencia de Secretaría de turismo en Costa Grande Novedades La Costa COSTA GRANDE.- El Consejo turístico de Costa Grande, se encuentra en el olvido por falta de interés de la Secretaría de turismo del estado cuyo titular, Ernesto Rodríguez Escalona, prometió impulsarlo para que se beneficiaran los destinos turisticos que no pertenecen al Triangulo del Sol. Lo anterior quedó de manifiesto en una reunión que sostuvó el cabildo de Petatlán con el Presidente del corredor turistico Bahías de Papanoa, Guillermo Catalán Martínez, para iniciar una alianza entre destinos y promover e impulsar los puntos con vocación turística con la realización de eventos y gestiones. Ahí los ediles petatlecos, coincidieron en que no hay eco verdadero para el Consejo turístico de Costa Grande, a pesar del gran potencial que tienen los destinos para crecer pues se puede atraer turismo a playa, zona arqueológica y el turismo religioso. En su oportunidad Guillermo Catalán Martínez, expresó que se cumplen cinco años luchando contra la indiferencia de la Secretaria de Turismo y actualmente no han podido impactar en el Secretario a pesar de resultados favorables y el crecimiento, “hay generación de empleos, ya no solo somos un destino de Semana Santa y diciembre, sino fines de semana y puentes en que se llena, incluso tenemos impacto de la región entre semana, los restauranteros siempre tienen clientes”. Te invitamos para que también nos sigas en Twitter e Instagram