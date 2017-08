La Costa Necesarias más luminarias en varios puntos turísticos de Ixtapa Los baches han sido reparados de manera inadecuada DAVID OBSCURA ZIHUATANEJO.- En varios puntos de la zona turística de Ixtapa el alumbrado público es deficiente, denunció el Consejo Ciudadano de Turismo, por lo que es necesaria la evaluación integral e inversión en este rubro así como en mantenimiento oportuno del asfalto en las vías de acceso. En el lugar no hay luminarias apropiadas pues es baja la iluminación que generan, además de que en el bulevar que conduce a Ixtapa algunos baches fueron tapados con tepetate a pesar de que se trata de un destino turístico de carácter internacional. El Presidente del Consejo Ciudadano de Turismo, Ricardo Gómez Cardoso, expresó que el caso del alumbrado público deficiente, es uno de los principales problemas que se arrastran desde hace tiempo, “faltan luminarias apropiadas en todo Ixtapa, además en la zona de la Marina que es muy oscura en la noches”. Agregó que en el caso de La Marina Ixapa, no es posible que la zona más exclusiva esté en decadencia; durante las noches es oscura y solitaria, con un estado deplorable y en abandono por la falta de mantenimiento de parte de los encargados. Respecto a vialidades hay puntos que se deben de atender en el boulevard de acceso pues existen infinidad de baches que a pesar que se han tapado siguen causando problemas, pues no se han reparado de la manera adecuada. Cabe destacar que muchos baches han sido tapados de manera inadecuada y con los materiales no adecuados, pues en algunos casos se les ha echado tepetate con cemento, y en otros el asfalto es evidentemente de mala calidad, por lo que se vuelven a abrir, sobre todo en esta época de lluvias. “En pavimentación no debe haber remiendos, tienen que ser trabajos bien hechos como se requiere, en un plan correctivo, no paliativo”.