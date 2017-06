La Costa En el Día del Medio Ambiente atestada de basura colonia de Zihuatanejo Las dos colonias más pobladas sufren la deficiencia del servicio de recolección DAVID OBSCURA ZIHUATANEJO.- En el día mundial del medio ambiente, la colonia Vicente Guerrero lució con tremendos basureros a lo largo de su calle principal, lo que deja ver la falta de inversión en saneamiento que existe en el rubro de recolección de desechos. Notas relacionadas Montones de basura permanecen en la entrada del mercado en Atoyac ontinúan contaminando aguas termales en el Cocoyul No hay acciones contra basureros clandestinos en Infonavit El Hujal En las esquinas y banquetas se podía ver la gran cantidad de basura en bolsas apiladas pues el jueves fue la ultima vez que pasó el camión recolector por lo que los desechos de acumularon durante el fin de semana y la situación se complicó porque perros y pepenadores, rompen las bolsas y la basura se esparce. La mayor acumulación fue en la esquina que forman la calle Riscal y el andador “Laguna Salada”, donde se podía percibir todo tipo de desechos: escombro, platos y vasos de unicel, botes de pet y envolturas de frituras, entre otros; además hay desperdicios organicos por lo que se genera olor fétido. Los vecinos informaron que durante cuatro días que no pasó el personal de la Dirección de Servicios públicos se formaron los “cerros” de poquería. Otro amontonamiento se encuentra a un costado de la barda de la escuela primaria Vicente Guerrero, en la banqueta que es paso obligado para alumnos y vecinos en general que tienen que bajarse a la calle para poder pasar. El problema es repetitivo en esta colonia y en la unidad habitacional Infonavit El Hujal que son las dos más pobladas de Zihuatanejo, pues comunmente hay falla en el servicio de recolección y se acumulan los desechos en banquetas, jardineras, camellones y estacionamientos, sin embargo los vecinos no protestan por esta situación y solamente se limitan a seguir “alimentando” los basureros clandestinos.