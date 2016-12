La Costa Desabasto de agua en fraccionamiento por irresponsabilidad de empresa GEO, que es la que se encarga de la distribución del vital líquido entre los habitantes de ese complejo habitacional en Zihuatanejo Julio César Dámian ZIHUATANEJO .- La directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (Capaz), Elizabeth Cruz López, dio a conocer que el desabasto de agua que padecen los vecinos del Fraccionamiento Flamingos se debe a una irresponsabilidad por parte de la empresa GEO, que es la que se encarga de la distribución del vital líquido entre los habitantes de ese complejo habitacional. En declaraciones Cruz López explicó que la Capaz se encarga de dotarles el agua y llenarles el tanque de almacenamiento que tienen, mientras que GEO es encargado de la distribución de la misma, no es Capaz, GEO tiene a los valvuleros a su cargo, eso quiere decir que ellos distribuyen el agua, que afirmó hacen llegar a ese núcleo poblacional. Esto, luego de que los habitantes del fraccionamiento representados por el presidente de la colonia Miguel Ángel García Ríos denunciaron que por el mal servicio que brinda la Capaz constantemente sufren de desabasto de agua, al respecto indicó que en todo caso la responsabilidad queda en la administradora inmobiliaria, porque son ellos quienes designan a valvuleros para que repartan el vital líquido. Además indicó que la mayoría de los vecinos tienen contratos directos con la paramunicipal, sin embargo, en referencia a los cortes del servicio que denunciaron los vecinos de Flamingos, Elizabeth Cruz López, dijo que se hicieron porque no han pagado la cuota para tener derecho al vital líquido, eso mismo lo han hecho en otras colonias del puerto a casas habitación y comercios de diversos giros. Refirió que “en cuanto a los cortes que se han venido dando, efectivamente no nada más en el desarrollo se están dando sino en todas las colonias, negocios, desde la tarifa 01 hasta la 05 que es la industrial, se están dando dichos cortes”, e hizo el llamado a quienes tienen desabasto de agua a que se acerquen a pagar su recibo y que se normalice el servicio. AGS Te invitamos a que también nos sigas a través de Twitter.