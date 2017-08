La Costa Con solo 36 elementos se reactivó la Policía Preventiva de Zihuatanejo Los uniformados reiniciaron sus labores luego de una suspensión de más de dos meses DAVID OBSCURA ZIHUATANEJO.- La Policía preventiva municipal reinició labores pero son solamente 36 elementos que lograron pasar los exámenes quienes portan arma y están operando normalmente. Notas relacionadas De 61 policías solamente 14 portan armas en La Unión Resguardado Ixtapa por periodo vacacional Desde el sábado comenzaron las labores de los uniformados luego de más de dos meses cuando la corporación fue desarmada y detenidos 60 uniformados de los cuales solamente 20 permanecen tras las rejas. El Secretario particular de presidencia, Arturo Arzeta Serna, informó que la Policía del estado coadyuva, sin embargo la municipal ya está operando con normalidad y se espera que otra cantidad similar logre acreditarse en los próximos días para poder portar su uniforme y laborar. Reveló que Seguridad Pública Municipal ya cuenta con un titular, pero será en los próximos días cuando el alcalde, Gustavo García Bello, dé a conocer el nombre de la persona que ocupa esta encomienda en sustitución del ex director, David Nogueda Salmerón. Desde el pasado 16 de mayo la policía preventiva municipal se mantenía inoperante luego del desarme de todos sus integrantes, algunos de los cuales no tenían vigente el permiso para portar armas y además la mayoría no había pasado las pruebas de Control y Confianza.