La Costa Con muelle y accesos deplorables recibirán a turistas en Zihuatanejo No se ha definido si entrarán en operaciones durante la temporada de Semana Santa David Obscura ZIHUATANEJO.- A unos días de las vacaciones de Semana santa, no se ha definido si el muelle principal de la bahía de Zihuatanejo, entrará en operaciones, en tanto en los diversos puntos del destino se mantienen añejos problemas que afectan la imagen. En el muelle está cerrado porque se realiza la obra de reparación de cuatro plataformas, luego de que una de ellas colapsara la semana pasada, sin embargo para poder reabrir será necesaria la autorización de las autoridades de la Dirección general de puertos, quienes tendrán que valorar si el resto de la estructura aun tiene vida útil a pesar de que se perciba lo contrario. Durante años los accesos a los balnearios naturales han permanecido afectados por falta de atención de las diversas administraciones de los tres niveles de gobierno, incluso una parte del bulevar Aeropuerto, justo en el acceso a la ciudad se encuentra muy afectado por lo que automóviles han sido afectados e incluso Protección civil acordonó un carril durante un fin de semana. En playa Linda el acceso principal donde hay un estacionamiento, los baches son evidentes y a pesar de las quejas de los comerciantes y meseros, no hay respuesta. En uno de los accesos a playa El Palmar, en la zona hotelera de Ixtapa, la duela está envejecida y ya le faltan algunas partes a la estructura de madera donde hay escalones para acceder a la franja de arena. En playa La Ropa, no solamente hay un basurero en pleno acceso, sino baches en varias calles a pesar de que es uno de los lugares más visitados por visitantes de diversas partes del mundo. Además hay un módulo turístico con varias oficinas, que no funciona desde hace años. Playa Larga, permanece con múltiples problemas como los baños públicos que no funcionan, una barda que se cae a pedazos, la torre salvavidas que está sin techo y de lado; además el sistema eléctrico es provisional por lo que hay riesgo en el área.