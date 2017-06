La Costa Arriban policías federales a Tecoanapa para brindar seguridad a habitantes Tras los reportes de llamadas de extorsión y visitas a negocios por supuestos cobradores de cuota, las autoridades agudizaron sus acciones Alberto Rodríguez Guzmán GUERRERO.- Tras los reportes de amenazas de extorsión en el municipio de Tecoanapa, policías federales comenzaron a operar en las colonias y comunidades, con el objetivo de brindar seguridad a los habitantes de esta demarcación, algunos ciudadanos señalan que todo es parte de un “show” por parte de las autoridades. Tras los reportes de llamadas de extorsión y visitas a negocios por supuestos cobradores de cuota, la Policía Federal comenzó a realizar recorridos por el municipio, aunque muchos vecinos no confían en las autoridades y dicen que le dejan ese trabajo a la Policía Ciudadana de la UPOEG. Carlos Mejía Hernández, destacó que desde el mes pasado se comenzó a rumorar que la cabecera municipal los empresarios recibían amenazas de extorsión y muchos de estos decidieron bajar sus cortinas antes de la anochecer por temor a ser atacados y a pesar de que los policías ciudadanos realizan el trabajo de vigilancia, las extorsiones no han parado. “Muchas veces los mismos comerciantes se quedan callados por temor a ser atacados y realizan depósitos a donde les indican los extorsionadores, espero que ahora con la llegada de los federales, solo quedé en el recuerdo porque ya no podemos vivir en paz los tecoanapenses y más porque vemos que los pueblos vecinos están más tranquilos”, señaló. Por otro lado, las autoridades han estado no sólo realizando recorridos en la cabecera municipal sino en colonias apartadas a ésta y sus comunidades, pues se rumora que los supuestos delincuentes se encuentran viviendo entre las comunidades y se espera que todo el municipio vuelva a la paz.