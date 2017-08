La Costa Actas de nacimiento café aún son válidas para trámites en San Marcos La titular del Registro Civil señaló que a pesar de que se cambió el color del formato a verde, las que son cafés no pierden valor Alberto Rodríguez Guzmán SAN MARCOS.- "Ambas actas de nacimiento son válidas, pues a pesar de que se cambió el color del formato a verde, las que son cafés no pierden valor y que deben de ser aceptadas por cualquier institución", dijo la titular del Registro Civil de San Marcos, Carolina Rodríguez. Notas relacionadas Continúa vigente formato café de actas de nacimiento Ciudadanos que forman parte del programa Prospera se han quejado de que no les es aceptada el acta de nacimiento color café, según por nuevas disposiciones y deben de presentar el nuevo formato. La titular del Registro Civil, dijo que sobre el rechazo al anterior formato, no debe de existir una exigencia para presentar el nuevo formato, pues al cuestionarle que tanto la Secretaría de Educación Guerrero, como del Programa de Inclusión Social, están solicitado como único requisito el nuevo formato de acta de nacimiento, dijo que desconocen el mecanismo y que deberían de aceptar cualquiera de las dos presentaciones. Por otro lado, adultos mayores se han quejado porque les exigen que en la renovación del programa de Prospera deben de presentar el nuevo formato y que en muchas ocasiones las personas no nacieron en el estado de Guerrero y se tienen que mover a sus estados de origen, que esto implica invertir en viajes y viáticos para tramitar el documento. Por ello Carolina Rodríguez, señaló que enviará una circular al Registro Civil del estado para que ellos se encarguen de difundir que ambos formatos son válidos para cualquier trámite y en especial a los que manejan dicho programa, ya que son de los que más se quejan ante esta situación.