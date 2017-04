Guerrero Ya se dio seguridad a escuelas de San Miguel Totolapan: SEG El funcionario estatal, indicó que el número exacto de escuelas cerradas en San Miguel Totolapan eran 52, 45 ya regresaron a clases Axel Rosey GUERRERO.- El funcionario estatal festejó que hasta el momento no se tiene ninguna protesta y aseguró que se ha atendido a cada una de las instituciones. El titular de la Secretaria de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, aseguró que ya se les brindaron garantías a las instituciones educativas que permanecían cerradas en el municipio de San Miguel Totolapan, a su vez celebró que hasta el momento ya no se han tenido protestas ni tomas de escuelas. En entrevista tras asistir al banderazo de inicio del operativo especial de seguridad para Semana Santa, el funcionario estatal indicó que el número exacto de escuelas cerradas en San Miguel Totolapan eran 52, de las cuales ya han regresado a clases 45 y eran sobre todo las que se encuentran en partes alejadas del municipio, enfatizó que son esas las que precisamente no han abierto. De la Vega Otero explicó que el domingo pasado estuvo en el poblado de San Miguel Totolapan el gobernador del estado, en donde entre los temas que toco estuvo presente el del presupuesto educativo y aseguró que hay un compromiso por parte de los docentes de regresar a impartir clases, “prácticamente ahorita hay un receso y nosotros esperamos que al termino del mismo ya este al cien por ciento, el tema es la seguridad y el gobernador ya les dio las garantías”, afirmó. “Hoy se tiene un resultado que va caminando, eso quiere decir que la ruta de entendimiento ha venido resolviendose todo dentro de la norma y creo que seguimos abonándole a que esa ruta sea la ideal, ahorita vamos a platicar con algunos profesores de promoción que están pendientes, ya lo he venido yo diciendo y que les vamos a resolver cada uno de los temas que han venido solicitando”, puntualizó.