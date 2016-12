Guerrero Vigilancia, brilla por su ausencia en Cocula A raíz del caso Ayotzinapa no hay policía municipal, afirma Erick Ulises Ramírez, municipe de Cocula José de Jesús lópez GUERRERO.- El municipio de Cocula, enclavado en la región norte del estado, uno de los involucrados en el tema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; y tras ser objeto de varias investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Republica (PRG) al ejecutivo municipal de esa demarcación, pinta omiso en el tema de seguridad pública. Por su parte el alcalde perredista, Erick Ulises Ramírez Crespo, quien ha sido doblemente liberado tras ser arraigado y ser sujeto a investigación por la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), tras supuestos vínculos con el crimen organizado; refirió que Cocula está completamente olvidado en la tesitura de seguridad. Y aunque reconoció que ha recibido apoyo por parte del gobernador en los rubros del pago de aguinaldo a trabajadores y en materia de infraestructura, como la rehabilitación de la carretera, Iguala-Cocula, tuvo en cuenta que “Los patrullajes de la policía federal y de las fuerzas castrenses, no son suficientes para otorgar garantías de seguridad a la población”. Pues afirmó que a pesar de los patrullajes ocasionales por parte del ejecito mexicano y de la gendarmería, el municipio de Cocula sigue con inseguridad, apuntó “No tenemos quien nos defienda en caso de algún incidente”. El alcalde manifestó que el ambiente de seguridad que viven en su municipio, es realmente complicado y preocupante, puesto que no cuentan con policías municipales, mismos que fueron removidos tras el caso Ayotzinapa, donde aparentemente estuvo involucrada la corporación policiaca local. Así mismo abundo que tampoco cuentan con suficientes elementos del bando federal ni estatal; afirmó que ha buscado eco en la federación para apaciguar la zozobra que viven los ciudadanos, sin embargo no ha encontrado respuestas.