Guerrero Totolapan regresó a la normalidad: Héctor Astudillo El tema de "El Tequilero" es una premisa de la administración; los índices delictivos han bajado con las Bases de Operación Mixtas (BOM) Arturo Parra GUERRERO.- Habitantes y autoridades de este municipio expresaron que después de una dé- cada de reclamar seguridad, con el gobernador Héctor Astudillo Flores si han tenido respuesta a su exigencia. Durante su gira por esta municipalidad totolapense, el Ejecutivo guerrerense fue recibido por alumnos de diferentes primarias y secundarias de este lugar, mismas que ya se encuentran laborando con normalidad. Los pobladores y autoridades municipales, ahí reunidas, reconocieron la pronta respuesta del mandatario Héctor Astudillo como se había comprometido. De igual manera, le manifestaron que después de casi una década de estar asolados por la inseguridad, es el gobernador quien los ha escuchado, visitado la región e iniciado con el pro- ceso tan anhelado de pacificación. En una conversación clara y abierta, se plantearon las inquietudes de la población, entre ellas, la de inseguridad que tanto preocupa al gobernador como a los ciudadanos. Después de amplias participaciones, Héctor Astudillo ofreció girar instrucciones precisas en cuanto al tema de la falta de maestros, así como de obras de interés social ahí planteadas. En este mismo sentido, reiteró su posición de ir detrás de quienes encabezan la delincuencia, fenómeno que origina la inseguridad y destacó: "Para terminar con este problema tan lamentable que ha frenado el desarrollo del municipio". El tema de "El Tequilero" se ha convertido en una premisa de la administración estatal, detener a Raybel Jacobo de Almonte, con el propósito dar las condiciones de seguridad en San Miguel Totolapan. En este mismo encuentro, se reconoció que a partir de la intervención directa del gobernador los índices delictivos han ido a la baja, se empieza a respirar mayor tranquilidad, la instalación de las 4 BOM (Bases de Operación Mixtas), que operan en el municipio han permitido el regreso a clases, el reinicio de la vida comercial y el que los niños y jóvenes puedan jugar nuevamente en las calles. Sobre ello, el gobernador Héctor Astudillo puntualizó: "Mi visita confirma mi más alto compromiso con San Miguel y con toda la región. Las palabras que me han dispensado me estimulan y me comprometen aún más". Respecto al caso del desafuero del diputado local, Saúl Beltrán Orozco, el gobernador manifestó que el Congreso del Estado ha informado sobre este asunto que está en manos de este poder. En su intervención, el presidente municipal de filiación perredista, Juan Mendoza Acosta, agradeció el gobernador todas las inversiones en San Miguel Totolapan. Por último, se acordó que se llevarán a cabo reuniones por sector para dar seguimiento a los acuerdos.