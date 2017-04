Guerrero Reinició en Taxco búsqueda de 500 desaparecidos En grutas y minas del municipio, participa el Colectivo "Los Otros Desaparecidos" Jorge Balvanera GUERRERO.- Como resultado de las constantes peticiones por parte del Colectivo "Los Otros Desaparecidos" de Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó ayer las primeras exploraciones en el llamado “Pozo Notas relacionadas Localizan a 3 menores con Alerta Amber en Guerrero Volverán a buscar a desaparecidos pese amenazas Sin paradero de los jinetes desaparecidos Meléndez”, trabajos de búsqueda que continuarán con la intención de localizar al menos a unos 500 desaparecidos en grutas similares y minas del municipio de Taxco. Personal de la PGR, confirmó que la mañana de ayer martes, personal de dicha dependencia inició un descenso al fondo de esta gruta vertical para explorarla, pues esta fosa, ubicada en la comunidad de Puente Campuzano, municipio de Taxco, es conocida como un tiradero clandestino de cadáveres. A su llegada al lugar, de inmediato el personal de la PGR acordonó 100 metros y con resguardo de la Gendarmería Nacional, y apoyo de la Secretaría de Protección Civil del Estado, en presencia de miembros del colectivo que encabeza Adriana Bahena Cruz, iniciaron los trabajos de búsqueda. Una vez concluida la diligencia, la representante del colectivo, informó que en el pasado periodo de búsqueda se hizo una inspección en el “Pozo Meléndez”, pero no se permitió la presencia de familiares de desaparecidos, por lo que no quedaron satisfechos y exigieron una segunda exploración, indicó. Esta vez se hizo una videograbación del fondo del pozo, que está a 160 metros, misma que será analizada a profundidad para determinar si hay restos humanos, aunque la PGR adelantó que en el video no hay evidencia de que haya cuerpos u osamentas. Se informó que este miércoles los trabajos se extenderán a otros dos respiraderos o grutas que se encuentran a un kilómetro de distancia del “Pozo Meléndez”, donde todo indica que podría haber cadáveres humanos. “Nosotros hemos hecho mucho énfasis en el Pozo Meléndez, porque es sabido por todos que han tirado a muchas personas en determinados momentos, que desafortunadamente ahorita sale el muchacho que grabó y dice que no hay nada”. Sostuvo que esta ocasión hay mayor confianza en las autoridades de que se sepa realmente lo que hay en estas grutas, pues la primera vez hubo demasiado hermetismo respecto a las diligencias. Los primeros trabajos culminaron ayer martes cerca de las 16:00 horas, cuando el personal que participó en las diligencias se retiró, al igual que el cerco policiaco al pozo, y volvieron a cerrar las rejas y la puerta que cubre dicha gruta. ENTREGARÁN A FAMILIARES 20 CUERPOS MAS Adriana Bahena Cruz, presidente del Colectivo “Los Otros Desaparecidos” de Iguala, dio a conocer que en los próximos días serán entregados a sus familiares 20 cuerpos rescatados de fosas clandestinas y que están plenamente identificados mediante exámenes de genética, con los cuales sumarían 40 en total. A pesar de los cuerpos entregados y por entregar, la cifra de personas desaparecidas que se buscan en Iguala y sus alrededores se mantiene en 500, pues diariamente se suman familias en busca de un ser querido, lo que refleja la crisis que se vivió y se sigue viviendo en esta ciudad del norte de la entidad. Hasta ahora, y luego de haber frenado las búsquedas, 150 personas en estado de putrefacción o en osamentas han sido extraídas de fosas clandestinas desde 2014, cuando surgió este colectivo, luego de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Para esta nueva etapa de búsqueda, dijo que ya tienen pistas sobre nuevas posibles fosas clandestinas, con hasta 10 cuerpos en algunas de ellas, aunque no se puede revelar por el momento su ubicación, concluyó.