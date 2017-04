Guerrero Recortan a Guerrero 700 mdp para obras de agua potable El ajuste del gasto obligará a la CAPASEG a modificar las reglas de operación para la inversión en los municipios del estado Arturo Parra ACAPULCO.- Una reducción presupuestal del 75 por ciento en todo lo referente al agua en el país, y que a Guerrero le representa más de 700 millones de pesos, ocasionó que se modifiquen las reglas de operación y se establezcan prioridades en cuanto a la inversión en materia de agua potable y alcantarillado en esta entidad, invirtiéndole más al renglón de la cobertura. Notas relacionadas Familias han sufrido durante 15 años brote de aguas negras en sus viviendas Colonia Tatagildo en Chilpancingo cumple 15 días inundada de aguas negras Por falta de agua, capitalinos bloquean el boulevard Vicente Guerrero Se seca río Atoyac en San Jerónimo Por lo anterior, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero ya no reparará ninguna planta o instalaciones hidráulicas de los municipios, para que éstos se hagan responsables de las mismas, una vez que les sean entregadas, indicó el titular de la CAPASEG, Arturo Palma Carro, quien consideró drástica la reducción de 75 por ciento, pero anotó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ya busca los medios para mantener la inversión y que no se afecte al estado. Apuntó que “si un municipio no cuida sus plantas que ya les entregamos, y si no las opera, o cualquier otra obra de agua ya entregada, la CAPASEG ni la Conagua (Comisión Nacional del Agua) estaremos entrando a repararlas una y otra vez, como se había venido haciendo, solamente entraremos a lo que sean obras nuevas para atender cobertura”. Indicó que ya están entregadas casi al 100 por ciento las obras pendientes, “ahorita solamente traemos siete contratos del año pasado que aún faltan de entregarse, pero porque cayó el dinero ya muy tarde” Luego mencionó que en el año 2010 el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) marcaba al Estado de Guerrero con un 69 por ciento de cobertura; es decir, de cada 100 habitantes 69 tenían agua en sus casas. En todo el país, 93 de cada 100 mexicanos tienen agua en sus casas, “y hoy nosotros andamos ya por el 84 por ciento de cobertura, lo que indica que hemos subido de manera importante”, subrayó Palma Carro. Y dijo que si no hubiera sido por el recorte presupuestal continuaría en esa línea, “en cinco años más hubiéramos llegado a la media nacional con ese ritmo, y ahora nos tardaremos más en llegar a la meta”.