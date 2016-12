Guerrero Quedan prohibidos globos de cantoya: PC Si es necesario, las piroctenia tendrá que ser incautada de expendios irregulares José de Jesús lópez ACAPULCO.- El titular de Protección Civil del estado (PC), Marco Cesar Mayares Salvador informó que tras la temporada decembrina “Han aumentado los establecimientos que expenden pirotecnia” por tanto refirió “Se está manejando el cuidado, la revisión a polvorines, y puntos de venta tanto establecidos de manera legal como los que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad”; apuntó que tras los operativos “De ser necesario, se deberá realizar el decomiso de fuegos artificiales”. El funcionario habló sobre la restricción de los globos de cantoya principalmente en el puerto de Acapulco, de los cuales dijo, “Se recomienda no utilizar este tipo de equipos, puesto que nos han generado decenas de incendios, así como a diversos siniestros a casa-habitación y quemaduras en menores de edad”. Sobre la regulación de la pirotecnia en Guerrero el funcionario puntualizó “Se tienen cerca de 16 polvorines establecidos de manera legal, bajo la Ley de Explosivos y Armas de Fuego que regula directamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); aunque muchos intermediarios se surten de estos y desgraciadamente no cuentan con el espacio o las medidas para su almacenamiento o transportación, y es donde se pueden originar los incidentes”. Mayares Salvador refirió que “Cada polvorín debe contar con medidas mínimas como espacio y formas de manipulación de los químicos, así mismo la fabricación de cada artefacto debe contener una determinada cantidad de pólvora”; citó que “La República Mexicana ha sido uno de los impulsores de la regulación de explosivos, por tanto los artefactos producidos en Guerrero, tienen las especificaciones que los hacen hasta cierto punto seguros”. Sin embargo ejemplifico que “Diversos productos son importados desde el extranjero, y desde luego más económicos y que han originado desafortunados incidentes, como la perdida de extremidades específicamente en niños; siendo los padres los responsables de la compra de productos pirotécnicos”. Recordó que este pasado 12 de diciembre hubo un número histórico de incendios en Guerrero, producto del uso de artefactos pirotécnicos tras el uso irresponsable de estos, agregó que “Las regulaciones las prevé directamente la Sedena”, aunque sostuvo si se detectan acciones irregulares se pueden reportar directamente a los números de emergencias.