Guerrero Pagará Guerrero en 10 meses préstamo de la Federación Desapareció Fonregión, impacto negativo en obra pública José de Jesús lópez GUERRERO.- El titular de la secretaría de administración y finanzas del estado, Héctor Apreza Patrón refirió que tras el adelanto de participaciones federales (Préstamo) para salir el año fiscal de cerca de 30 municipios, “Estas se irán pagando poco a poco, durante 10 meses”. Sostuvo que “Por indicaciones del gobernador se hizo una planeación financiera donde lo fundamental fue el cumplimiento de sueldos, salarios aguinaldos y prestaciones a los trabajadores”; sobre el presupuesto a ejercer en 2017, dijo “Es una cantidad muy austera y fue modificada por cerca de 500 millones de pesos más, respecto a la primer propuesta, tras el incremento de los fondos federales, pues recordemos que Guerrero depende de ello en un 96 por ciento”. No obstante el funcionario agregó que “Éste es insuficiente debido a que desapareció el Fondo Regional (Fonregión) que en 2016 tuvo un presupuesto de mil 420 millones y para el año próximo queda en ceros”; por tanto sostuvo “Hay un impacto negativo en la construcción de obra pública y en la generación de empleos y pago de impuestos”. A pregunta expresa sobre si Guerrero está siendo castigado, defendió que “Fue uno de los estados menos afectados en las reducciones del presupuesto federal, sin embargo dijo “Debemos reconocer que hay una restricción de recursos públicos a nivel nacional y en Guerrero dependemos fundamentalmente de las transferencias de la Federación, por ello ha venido existiendo un plan de austeridad desde el inicio de la administración de Héctor Astudillo Flores y en el primer año de gobierno se redujeron los gastos de operación (Gasto corriente) en un 7 por ciento, que representa casi 800 millones de pesos”. Apreza Patrón sostuvo que “La mayor parte del presupuesto se destina al Capítulo 1000 (Mil) que corresponde al pago de sueldos y salarios”, apunto que “Se dio un adelanto de participaciones a 30 municipios por un orden de casi 200 millones de pesos en su conjunto”, argumentó que “Esté préstamo se logró debido a que hemos venido trabajando entre la Secretaría de Hacienda y los municipios desde hace mucho tiempo, un plan de específico de apoyo, que evidentemente no responde el problema”. “El problema” reviró, “Son las finanzas públicas muy resquebrajadas que recibió el gobierno de Héctor Astudillo, que ponerlas en orden va a llevar muchos años”, puntualizó “Simple y sencillamente voy a citar dos detalles, el impuesto sobre la renta que en 2013 no pagó la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Salud (SS), hoy implica un crédito fiscal, cuyo pago tenemos que hacer al SAT por 4 mil millones de pesos más 4 mil 500 millones al ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), que suman 8 mil 500 millones.