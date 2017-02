Guerrero Más de mil afectados por falta de agua en Las Pozas Hay conflicto entre habitantes de la colonia Las Pozas de la comunidad El Coacoyul, porque el servicio de agua es deficiente david Obscura GUERRERO.- Vecinos de la colonia Las Pozas de la comunidad el Coacoyul de Zihuatanejo, están inconformes ya que aseguran que el sistema local de agua potable no ha sido manejado de la mejor manera y piden la intervención de las autoridades. Los inconformes expresaron su inconformidad al señalar a Miguel Castro García, encargado de la Junta de Agua potable, de que gestiona el servicio a través de pipa la cual le es enviada por la Comisión de Agua potable y alcantarillado de Zihuatanejo (Capaz), pero realiza un cobro cuando debería ser una pequeña cooperación, sin embargo este se defiende al asegurar que el conflicto se genera por personas que no quieren realizar ningún pago. Miriam Díaz Alcocer, subrayó que pasa el encargado con la pipa y no les dice a todos por eso algunos han dejado de pagar el agua, “a una vecina si le da pero le cobra cincuenta pesos, debe ser parejo con todos porque consigue la pipa incluso con el disel y el chofer”. Agregó que la cooperación por el producto debe ser mínima, “él cobra cincuenta cuando la cooperación debe ser de cinco o diez pesos; no es un inconforme nada más, hay libreta firmada por ochenta personas que dicen que el comité del agua no está apoyando sino vendiendo en toda la colonia”. Por su parte doña Esperanza Aguirre Arce, explicó que no llega agua a través de la tubería desde hace meses porque la bomba está quemada y no saben si se hará valida la garantía, Capaz manda la pipa pero se la envían al Presidente de la junta de agua potable, pero se aprovecha y pide 50 pesos por un tinaco o una pipa. Por separado el encargado de la Junta de Agua, Miguel Castro García, negó las acusaciones y aseguró que el conflicto es porque algunas personas no pagan y se han encargado a juntar a la gente porque quieren todo regalado, “la cooperación se les pide porque tengo que comprar el agua y hay gastos, pero pretenden hacer un nuevo comité”. Reviró que la señora Miriam mete en problemas a la colonia, ella está molesta porque no se le permitió conectar una bomba a la tubería principal debido a que cuando había agua, la jalaba a su cisterna de unos 5 mil litros y dejaba en desabasto al resto de la población. Hizo un llamado a los habitantes de la comunidad, para que se abstengan de dar cooperaciones a personas que no están autorizadas recabar dinero, y menos a su nombre. Calculó que debe haber unas mil 500 personas las que resultan afectadas porque no les ha llegado el agua de manera normal. Hay conflicto entre vecinos de la colonia Las Pozas de la comunidad El Coacoyul, porque el servicio de agua es deficiente.