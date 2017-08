Guerrero Más de 30 mil casos de desaparecidos Organizaciones de derechos humanos aseguran que en Guerrero se han contabilizado mil 155 casos de desaparecidos desde el año 2007 a la fecha Jorge Balvanera GUERRERO.- "Hay más de 30 mil casos de desaparición forzada en México, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que hay contabilizados en Guerrero, mil 155 casos desde el año 2007", informó Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, durante su participación en el foro “Contra el Dolor y el Miedo: Un Grito de Esperanza”. El evento realizado en la Casa Diocesana de la colonia Villa Lucerna, en Chilpancingo, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, teniendo como invitados especiales a Jan Jarab; al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González; a Blanca Martínez del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”; Santiago Corcuera, ex miembro presidente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y Ariel Dulitzky, es miembro del grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Jarab, durante su discurso, señaló que en México las instituciones han dado muestras de pretender mejorar en materia de seguridad y justicia, sin embargo, consideró que es fundamental que se apruebe en el siguiente periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión, la Ley General sobre Desaparición de Personas, porque las víctimas esperan esa Ley que pudiera potenciar las capacidades del Estado para brindar una respuesta integral y coherente. FORZADA SE AGUDIZA En tanto, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González refirió que el antecedente de las desapariciones forzadas durante la década de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, acreditadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 26/2001, demuestran que la impunidad en esos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición. También señaló que al 30 de septiembre de 2016, la CNDH documentó la existencia de 855 fosas clandestinas, de las que fueron exhumados mil 548 cadáveres y 35 mil 958 restos óseos y/o humanos. En materia de Desaparición de personas a nivel nacional, Raúl González dijo que en los últimos 10 años ha habido un incremento de personas desaparecidas. En 2007 fueron documentados 662 casos; en 2008, 822; en 2009 se registraron mil 401 y 2010, 3 mil 227. En 2011 hubo 4 mil 094 casos de desapariciones forzadas según el registro oficial; en 2012, 3 mil 343; en 2013, 3 mil 878; 2014, 4 mil 196; en 2015 3 mil 768 y, en 2016, 3 mil 085 casos. Destacó que el 82.71 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas en las entidades federativas del país, que corresponde a 23 mil 934 casos, se concentra en 11 Estado de la República: Tamaulipas con 5 mil 563 casos que representan el 19.22 por ciento; México con 2 mil 984, que es el 10.31 por ciento; en Jalisco esta el 8.71 por ciento con 2 mil 523 y Sinaloa con 2 mil 385 casos, el 8.24 por ciento.