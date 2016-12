Guerrero Los poblados fantasmas, el resultado de la narco-guerra La disputa entre Familia Michoacana y Guerreros Unidos dejó sin habitantes a la franja limítrofe entre Tierra Caliente y la zona Norte Jorge Balvanera GUERRERO.- La franja limítrofe entre la Tierra Caliente y Región Norte de Guerrero, se ha convertido en la más violenta y peligrosa, tanto para pobladores como para policías. Ahí no hay autoridad ni garantía de vida, por lo que decenas de pueblos han quedado prácticamente fantasmas. Esta situación es producto de la disputa por el acaparamiento de la siembra de enervantes, por el territorio y las rutas de distribución de la droga, entre la Familia Michoacana y los Guerreros Unidos. Esta zona es también la ruta de entrada a La Sierra, donde están los pueblos Liberaltepec (municipio de Apaxtla) y San Francisco Tlanipatlán (Teloloapan). Están asentados en la Sierra baja, en un camino de terracería que comunica a Apaxtla con la mina de Campo Morado, del municipio de Arcelia. Es una ruta ideal para la distribución de droga en las dos regiones, y clave para el dominio de territorios, porque las policías y militares, pocas veces entran ahí. SOLAMENTE 14 FAMILIAS EN SAN FRANCISCO San Francisco es un pueblo donde solamente habitan 14 familias. El resto de los habitantes (unas 200 familias) huyeron desde hace dos años por miedo a los sicarios que cuando pasaban por ahí, saqueaban sus casas. Pertenece al municipio de Teloloapan pero está más cerca de Apaxtla, a unos 20 kilómetros sobre un camino de terracería que llega hasta Liberaltepec, a una hora aproximadamente de distancia en automóvil. Está en el límite de una zona árida, entre cerros secos donde abunda el nopal y el agave, y una boscosa donde las montañas son cubiertas de pinos, ojarasca y aire frío. Es un pueblo bonito, colorido con casas de adobe, madera, varas o material, con techos de lámina o teja. Hay variedad de diseños pero casi todas las casas están cerradas con candado. En las calles sólidas se encuentran algunos carros desvalijados o balaceados, y muy poca gente. Es un pueblo que preservaba la lengua náhuatl, hasta antes de la huída. Su iglesia, San Francisco, fue levantada en el año de 1722, y reconstruida en 1945. En esta localidad, hay historia. Ahí vive don Marino Cuevas. Tiene 82 años que se le notan en la arrugada piel, pero no en su andar. Fue a sus tierra y regresó con un costal de lleno de masorca, en la espalda. Detuvo su caminar para platicar con los foráneos que estaban ahí; un grupo de reporteros. Cuando le preguntaron por qué se había ido la gente, respondió: “Pues aquí la gente se fue, nos conformamos con quedar poquitos pero no nos atrevemos a preguntarles por qué (a quienes se fueron). ¿Como para qué preguntamos? No sabemos. Se fueron y ya”. El anciano se mostró cauteloso. No mostro temor, sólo precaución. Durante la charla, Don Marino recordó que hasta hace tres años se dedicaba a la elaboración y venta de pan, que llevaba a vender en las comunidades vecinas. Ahora, ante la falta de población, sólo espera el dinero que le pagan por la renta de sus tierras y, con eso vive. No tiene lujos, pero sí una vida tranquila, refiere. Aquí también está Fortino Manzanares, un señor de 60 años que, con unas copas que traía encima, se atrevió a decir lo que pasó hace un par de años. “Pues aquí llegaron 'Los Pintos', eran gente mala de la Familia Michoacana, nos decían que les diéramos todo, nuestra cartera o lo que trajeramos, hasta los tenis si eran buenos. Se metían a robar a las casas y se llevaban todo. A mí me quitaron mi machete, mi radio, las herramientas que tenía ahí, todo”. Afirma que ahí no cometían secuestros ni extorsiones porque no les interesaba el pueblo, sólo a su paso, robaban y saqueaban las casas. Además los amenazaban de muerte, por eso se fue la gente. “Los Pintos, eran una célula del grupo criminal conocido como La Familia Michoacana”, encargado al parecer de disputar el territorio de “Los Guerreros Unidos” que tenían su base en Teloloapan y Apaxtla, pero avanzaban por caminos rurales como parte de su estrategia. La gente de este pueblo les dicen “Los Pintos”, porque traen trajes tipo militar, según cuentan. Te invitamos para que también nos sigas en Twitter

