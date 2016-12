Guerrero Lamentable que el estado figure entre primeros lugares en "terror" El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos, señaló que la economía de Guerrero se tambalea José de Jesús lópez CHILPANCINGO.- Tras ocupar el segundo lugar a nivel nacional con 2 mil 44 asesinatos, a la fecha sólo en 2016 como lo cita el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2016 emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob); “Es lamentable que Guerrero aparezca en los primeros lugares en cifras de terror” asestó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chilpancingo (Coparmex) Adrián Alarcón Ríos. Alarcón Ríos afirmó que “debería darnos vergüenza lo que sucede en Guerrero, al no poder revertir estos números que a nadie gustan y que a veces, algunas autoridades y sobre todo las federales tratan de ocultar con el argumento de que se trata de un tema de percepción”, reviró que “deberían ponerse en nuestros zapatos, para que conozcan la realidad tan miserable por temor y escases económica”. Sostuvo que “quienes deben implementar estrategias para recuperar la economía deben ser las autoridades, nosotros hacemos lo posible por sobrevivir”, apuntó “lo único que pedimos, es que nos brinden lo mínimo de seguridad que requerimos para desarrollarnos económicamente, y cuando logramos incrementar sin seguridad nos convertimos en un foco de la delincuencia”, reviró que “nos cae la extorsión, los levantones y los asaltos”. Acerca de la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales para Guerrero y especialmente la zona que comprende el municipio de La Unión, tras su proximidad con el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán, dijo que “es nuestro deseo de que llegaran las empresas extranjeras a invertir a la entidad”. "Tengo mis fundadas dudas que se desarrolle esa zona, porque viene una política contraria con Donald Trump como presidente de uno de los países inversores en México y además la situación local de inseguridad. ¿Quién en su sano juicio va querer invertir en Costa Grande? que ya está contaminada por la violencia cuando antes no lo estaba”, cuestionó el titular de la confederación. “La inversión privada la va a pensar para llegar a Guerrero, porque tiene el problema de la inseguridad y Estados Unidos va a cerrar su economía; la realidad es que no nos está favoreciendo el asunto internacional y en lo local, está dentro de los propios esfuerzos del inversionista sobre como le hará en una zona donde su capital y seguridad están en riesgo, ese es el gran problema”, finalizó.