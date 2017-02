Guerrero Guerrero, último en transparencia en gasto de salud Calificó con 12.5 punto de cien posibles, de acuerdo a la firma de consultoría ARegional Novedades Acapulco GUERRERO.- Los estados salieron reprobados en materia de transparencia del gasto en salud con una calificación de 45 puntos de una escala de 100, dijo la firma de consultoría ARegional. De acuerdo con el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF), el 69% se encuentra en el nivel más bajo de opacidad en ese rubro. Entre los 22 menos transparentes se encuentra Veracruz con 46.75 puntos; la lista la encabeza Guerrero con 12.25 puntos, seguido de Oaxaca, Chihuahua y Durango. “Esto significa que una de cada seis entidades, superaron los 60 puntos y el resto no tiene información útil, clara y oportuna en esta materia”, dijo la coordinadora de Transparencia, Noemí García. En conferencia de prensa, destacó que los menos transparentes, carecen de información estadística his- tórica de hasta cinco años atrás sobre el ejercicio del gasto en servicios personales, inventarios, compras y en los documentos dedicados a la planeación. Sin embargo, advirtió que un gobierno transparente, no necesariamente tiene un buen desempeño financiero, sino que permite hacer un escrutinio para encontrar desviaciones. “No es la pa- nacea”, afirmó. En primer lugar del índice está Jalisco con 87.69 puntos; segundo el Estado de México con 86.98 y Tlaxcala con 83.14, puntos que curio- samente está reprobada pero en transparencia fiscal. Es decir que sólo un pequeño grupo de tres entidades supe- raron los 80 puntos. Te invitamos para que también nos sigas en Twitter