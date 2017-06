Guerrero Fue sembrada un arma al abogado asesinado en Tixtla Señala vicefiscal que la Policía Estatal no la reportó Jorge Balvanera La Policía del Estado no consignó a la Fiscalía General del Estado (FGE), que el arma que aparece en fotografías, presuntamente sembrada, esté relacionada con el abogado Eduardo Catarino Dircio, asesinado en Tixtla. El vicefiscal, José Antonio Bonilla Uribe y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, en conferencia de prensa ofrecida ayer en las oficinas de la Fiscalía, informaron que no se reportó en la carpeta de investigación, que el abogado haya estado armado. “Durante la puesta a disposición por la Policía Estatal de aquellos artefactos que participaron en el enfrentamiento, no se pone a disposición, como relacionado al cuerpo del abogado, uno de los fusiles encontrados. En efecto, fueron encontrados dos fusiles, pero en los actos de investigación no está relacionado con el abogado”, precisó el funcionario. El vocero, incluso precisó que no se refirió al abogado como “sicario”, cuando el boletín de prensa emitido el domingo por la tarde citaba textualmente: “El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que la Policía del Estado abatió a dos sicarios en un enfrentamiento que dejó un saldo de elementos policiacos heridos en Tixtla”. La tarde de ayer lunes, finalmente las autoridades explicaron que los hechos se originaron en un ataque a balazos en el sitio de combis de la ruta Chilapa-Chilpancingo, a un costado del Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, de donde la Policía persiguió un vehículo, al cual dieron alcance en la avenida Insurgentes de Tixtla. El Vicefiscal José Antonio Bonilla Oribe en conferencia de prensa confirmó que el enfrentamiento del pasado domingo en Tixtla dejó un saldo de dos personas fallecidas, el Abogado Eduardo Catarino Dircio y un miembro de la delincuencia organizada, así como, dos policías estatales lesionados de gravedad. Bonilla Oribe, explicó que con relación al enfrentamiento del pasado domingo en Tixtla, el Gobierno del Estado, lamenta profundamente la perdida de la vida del ciudadano Eduardo Catarino Dircio y expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares con el compromiso de que estos hechos serán plenamente esclarecidos a través de la profunda investigación que se realiza, misma dará resultados positivos en breve, advirtió el funcionario estatal.