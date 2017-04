Guerrero Fibazi vendió fraccionamiento sin calles La colonia tiene más de 20 años que se fundó y no hay avances significativos en la infraestructura urbana David obscura Vecinos del fraccionamiento Vaso de Miraflores, esperan la construcción de calles desde hace veinte años que les vendió el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI), sin embargo no hay acción de esta dependencia. Ahí el pago del impuesto predial es preferente y a pesar de ello carecen de muchas obras, en especial la pavimentación pues hay calles de terracería y no cuentan con alumbrado público e incluso tienen problemas con las aguas residuales. El Secretario del Comité vecinal, Héctor Fioré Morales, comentó que el desarrollo habitacional, fue uno de los mejor diseñados al momento de su creación, pero durante años ha estado en el olvido de su fraccionador, “nos comentaron que sería la primera colonia ecológica, pues que así se había proyectado”. La colonia tiene más de 20 años que se fundó y no hay avances significativos en la infraestructura urbana, sin embargo en colonias que se asentaron en zonas irregulares, las diversas administraciones municipales les han hecho obras públicas: calles, andadores, iluminación y parques, entre otras. Lejos de buscar el bienestar social para los que viven en ese lugar, ya se intentó poner una planta de chapopote, también un velatorio y las áreas verdes desaparecen de manera gradual. Por su parte el vecino Alejandro Guido, van a integrar una asociación civil para defenderse de inversionistas que intenten construir edificios para empresas que atenten contra la tranquilidad y seguridad. Explicó que con esto van a exigir al gobierno que esclarezca a través de desarrollo urbano cuales son las áreas comerciales y que tipos de negocios se permiten ya que han tenido que enfrentar por medio de movimientos sociales tres intentos de instalación de negocios con giros comerciales que atentan con el principio de la colonia la que fue creada con espacios ecológicos.