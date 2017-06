Guerrero Se enfrentan comunitarios en Tierra Caliente El presidente de Juan R. Escudero anunció toque de queda y suspendieron las clases para no exponer a los estudiantes Alberto Rodríguez Guzmán GUERRERO.- Dos muertos y un herido, es el saldo de un nuevo enfrentamiento entre policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en el municipio de Tierra Colorada. Notas relacionadas UPOEG y FUSDEG se enfrentan a balazos en Juan R. Escudero Afectaciones de comunitarios nos obligaron a actuar, afirma Astudillo Inician operativos de vigilancia en Ayutla por comunitarios Las víctimas pertenecen a la UPOEG, y aunque hasta el momento no hay un reporte confirmado por las autoridades municipales, el líder de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, en una breve entrevista dijo que sí existió tal ataque y que uno de sus compañeros se encuentra herido de gravedad. Los hechos se registraron en la comunidad de San Juan del Reparo Sur, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero, en la madrugada de este martes, a la altura del río del Chamizal; las tres personas son parte del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Costa Chica, que respalda la UPOEG. Este ataque se lo atribuyen a policías comunitarios del FUSDEG. Según información proporcionada por policías ciudadanos que se encuentran operando en Tierra Colorada, dijeron que su compañero herido viajaba con el grupo de civiles armados de la región Costa Chica, mismo que según fue trasladado al centro de salud de la comunidad de Las Mesas, en San Marcos. Ante estas acciones, habitantes del municipio de Juan R. Escudero piden al gobierno que realmente envíe seguridad a los pueblos de la demarcación que también se le conoce como Tierra Colorada, pues desde la tarde de ayer los grupos de civiles armados de la UPOEG y del FUSDEG se han estado atacando sin importarles la integridad de la ciudadanía. Desde la tarde de este lunes Bruno Plácidos Valerio reportó que al regreso de una reunión con autoridades estatales en la capital de Guerrero, al pasar por la comunidad de Mohoneras fueron atacados por desconocidos y el grupo de la policía ciudadana que él representa, comenzó a inspeccionar y no regresaron a la Costa Chica, de donde provienen.