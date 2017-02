Guerrero Crece Guerrero 2 puntos en su actividad económica: Astudillo El Ejecutivo estatal se pronunció en favor de aprovechar la situación económica actual para impulsar a los empresarios locales y con ello tener mayor productividad Agencias GUERRERO.- Mientras que en la mayoría de los estados de la República hubo una desaceleración en la actividad económica, en Guerrero se aceleró un 2.0 por ciento con referencia entre el 2015 y 2016, esto estando en cero de crecimiento, afirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores. De acuerdo con un boletín, durante la sesión del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), el mandatario detalló que la causa de este repunte en la actividad económica es que se ha impulsado la inversión y se ha trabajado intensamente en la planta productiva de Guerrero. Explicó que los datos anteriores se apoyan en estadísticos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el repunte en la planta laboral, además de que el sector minero se ha fortalecido, aunque hay un problema actualmente entre una comunidad y una minera, pero ya se está atendiendo. Astudillo Flores, sostuvo que se continuará trabajando para que Guerrero siga en esa ruta del crecimiento económico y productivo y precisó que “gracias a la sinergia de esfuerzos entre las autoridades y la iniciativa privada, la entidad logró un incremento de dos puntos porcentuales a nivel nacional en materia de desarrollo, lo que habla del trabajo conjunto que existe”. El mandatario guerrerense sostuvo ante empresarios de diferentes ramos del sector productivo del estado que esto ha sido posible por la coordinación que se ha dado entre las diferentes instancias mediante la puesta en marcha de acciones en materia de inversión, generación de obra pública y programas de apoyo a emprendedores. El Ejecutivo estatal se pronunció en favor de aprovechar la situación económica actual para impulsar a los empresarios locales y con ello tener mayor productividad. Por otra parte, al referirse al tema de los hidrocarburos, dijo que las gasolinas no van aumentar ni un sólo centavo e indicó que “los combustibles no tendrá incremento el día de mañana, motivado porque el precio del dólar ha ido bajando y el peso se sigue fortaleciendo”. En su mensaje, celebró que no se registrará un segundo incremento en los precios de la gasolina y el diesel, con lo que se dará estabilidad a la economía y en consecuencia, mayor certidumbre a los diferentes sectores de la población. Señaló que con esta decisión, se podrán mantener los precios y será de gran beneficio para la sociedad. Astudillo Flores, dijo que aunque Guerrero tiene muchos problemas, “hay razones por las cuales hay que salir adelante”, por lo que seguirá trabajando de manera coordinada con la sociedad y los diversos sectores para no dar un paso atrás en esta nueva ruta de crecimiento para aprovechar las grandes oportunidades. Por otra parte, al hacer un recuento sobre su encuentro con el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, al respecto Astudillo Flores, dio a conocer que para el próximo periodo vacacional el libramiento vial de Cuernavaca, Morelos, estará en completo funcionamiento y “esto beneficiará a Acapulco en cuanto a turismo”. Habló ademas, el Ejecutivo estatal sobre otros beneficios carreteros para las diferentes regiones de Guerrero. A su vez, durante la sesión del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), el presidente de la misma, Julián Urióstegui Carbajal, dijo que el gobierno estatal presentó 20 acciones para enfrentar la crisis generada por el alza a los combustible y a nombre de estas cámaras hizo un llamado a la clases empresarial a dejar a un lado la simulación, ya que expresó que ha habido agrupaciones que han utilizado la actual situación económica para sacar provecho personal o por un minuto de fama mediática. Por ello, apuntó Urióstegui Carbajal, a nombre de la Concaingro proponenos lo siguiente: Alentar la inversión tanto en el estado como la de atraer los capitales extranjeros a Guerrero; impulsar los incentivos para generar inversión acelerando los mecanismo y dando facilidades; evaluar los proyectos que se presentan al gobierno para eficientar los resultados; profundizar en la concentración de la obra pública; acelerar el proceso para las carreras técnicas y que realmente estos profesionales sean útiles para la planta productiva del estado y decirle que los sectores empresariales y productivos somos aliados del gobernador en estos momentos dificiles en que se encuentra la economía. En el marco de esta sesión, varios de los representantes de las cámaras integradas a la Concaingro, presentaron proyectos de producción para apoyar a la economía guerrerense. Alfredo Phillips Greene, presidente Cluster Minero de Guerrero, propuso que la producción se quede para el consumo del estado, ya que además de reactivar la economía guerrerense la impulsa. Mariano Gutiérrez, presidente de los gasolineros del estado, habló sobre la supervisión en estos establecimientos por parte de dependencias federales, mismas que se encargan de verificar que vendamos litros de a litros y respetemos los precios establecidos en los diferentes combustibles. Arcadio Castro Santos, presidente del sector empresarial de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, manifestó su disposición para apoyar las medidas adoptadas por gobierno estatal a raíz del aumento en los hidrocarburos y se comprometió a mantener los precios de la masa y la tortilla en lo que resta del año. Asimismo, indicó que los agremiados a la agrupacion que preside tienen la firme convicción de mantener los precios en las siete regiones y a través de gráficas explicó que el costo de la tortilla oscila entre los 19.50 y los 16.00 pesos el kilo. Acompañado por su esposa, Mercedes Calvo, Hector Astudillo agradeció el apoyo de los empresarios, a la vez que escuchó las diferentes acciones y estrategias de los integrantes de esta organización para contribuir a que la entidad siga creciendo. Estuvieron presentes en este evento el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el titular de Sefodeco, Álvaro Burgos Barrera; el titular de SDUOPyOT, Rafael Navarrete Quezada; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Óscar Rangel; el presidente de CMIC, Sergio Reyes; el presidente del Cluster Minero, Alfredo Phillips Greene; el vicepresidente del sector empresarial de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, Abdón Hernández; el consejero de Cemmezcal, Rigoberto Acosta, entre otros Con información de Quadratín