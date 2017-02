Guerrero Congreso da entrada a solicitud de desafuero de Saúl Beltrán El diputado local es acusado del delito de homicidio y por presuntos vínculos con el grupo criminal Los Tequileros Agencias GUERRERO.- La presidenta del Congreso de Guerrero, Flor Añorve Ocampo señaló que en la próxima sesión de la Comisión Permanente entrará al pleno la solicitud que la Oficialía de Partes recibió de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar el juicio de procedencia contra el diputado Saúl Beltrán Orozco, acusado del delito de homicidio y por presuntos vínculos con el grupo criminal Los Tequileros. Notas relacionadas Solicitará Fiscalía juicio de procedencia contra diputado En entrevista, Añorve Ocampo dijo que en el caso del priísta no se actuará como con José Luis Abarca, ex alcalde perredista de Iguala, quien en 2014 se le vínculo con el crimen organizado y con el ataque a los normalistas de Ayotzinapa. “No es la misma situación que el caso de José Luis Abarca, porque en aquella ocasión no se actuó y en estos momentos ya se está actuando, porque ya hay una solicitud para un juicio de procedencia”. Sostuvo que la solicitud de la Fiscalía se canalizará a la Comisión Instructora, que preside el diputado del PAN, Iván Pachuca Domínguez, para que sesione y determine la situación del legislador. Asimismo Añorve Ocampo, dijo que en una breve plática que tuvo con Saúl Beltrán, éste le manifestó que las acusaciones, “no eran una realidad”. No obstante, insistió en que será la propia Comisión Instructora quien determine la situación, porque ya las instancias en este caso la Fiscalía, quien hizo las investigaciones, están solicitando intervención y el Congreso tendrá que apegarse a la ley. En su calidad de presidenta del Congreso y líder de la fracción del PRI, dijo que en cuanto vuelva a ver al diputado Saúl Beltrán verá la posibilidad de pedirle que solicite licencia, en tanto se realiza el proceso en su contra, pero dijo “que es decisión del diputado, porque él tiene un derecho”. Información de Quadratín Guerrero