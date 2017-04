Guerrero California asegura no perseguir ni penalizar a migrantes El secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales, Fabián Morales, representante de Héctor Astudillo, informó del compromiso de respetar los derechos de los migrantes Novedades Acapulco CALIFORNIA.- California es santuario de migrantes y no vamos a perseguirlos ni a condenarlos, ellos han contribuido a la economía del estado y del país, expresó el gobernador del estado de California, Estados Unidos, Edmund G. Brown. Notas relacionadas EU separará a familias inmigrantes sólo en ciertos casos No hay redadas masivas de migrantes y si unidad de los mexicanos: HAF Guerrero, el 20vo lugar en México con migrantes asegurados Defender turismo y a migrantes, pide Evodio a Federación Migrantes ayudan a bajar el crimen en Estados Unidos, indica estudio El mandatario californiano se reunió con siete gobernadores y representantes estatales de México, para conversar sobre la situación de los migrantes nacionales en Estados Unidos y la situación que priva a raíz de la postura política a este respeto del presidente Donald Trump. Ante gobernadores de los estados de Baja California norte, Oaxaca, Sonora, Morelos, Guanajuato, Durango y la Ciudad de México, todos agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y el representante del Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo Flores, el secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero, Fabián Morales Marchán, Edmund G. Brown, se comprometió a defender los derechos de migrantes mexicanos que viven y trabajan en su territorio. Fabián Morales, hizo mención de que Brown, respetará a los connacionales y rechazó penalizar o perseguirlos, porque dijo, el gobernador californiano, reconoció que su estado los necesita y son importantes en el área laboral. TE RECOMENDAMOS: Guerrero, el 20vo lugar en México con migrantes asegurados El gobernador Brown añadió que se trabaja de manera conjunta en el fortalecimiento y protección a las familias de los migrantes, “no se puede penalizar a la gente trabajadora y por el otro lado, los necesitamos para recoger los productos del campo”. Durante la reunión en la ciudad de Los Ángeles, California, entre los integrantes de la Conago y el gobernador estadounidense, el representante de Astudillo Flores señaló que Edmund G. Brown les dijo que los migrantes han contribuido a la economía de su estado y se debe valorar esa parte, por ello no está de acuerdo con la política que quiere imponer Washington y se pronunció por trabajar de manera conjunta en favor de la migración mexicana. Morales Marchán, hizo hincapié en que el mandatario californiano dijo que va a seguir trabajando en el sentido de que las familias de los connacionales permanezcan unidas y a reforzar los lazos de amistad con México. “No habrá persecuciones en California ni se penalizará a migrantes en su estado”, confirmó Brown. En otra parte de la entrevista realizada vía telefónica con el secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero, informó que se reunieron los integrantes de la Conago en la alcaldía de Los Ángeles con el Cabildo angelino, donde los ediles también se pronunciaron por respetar la dignidad y los derechos de los migrantes. Los concejales latinos, manifestó Fabián Morales, fijaron postura frente a la política de Washington y rechazaron apoyarla, ya que los migrantes han sido un gran puntal en las tareas del campo en California.