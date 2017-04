Guerrero "Auto lujoso no es mío, no me alcanza": Alcalde de Pilcaya Pese a que el permiso de circulacion es del municipio guerrerense, Ellery Figueroa dijo que no es dueño del auto que se chocó la mardrugada de este martes en la CDMX Agencias MÉXICO.- El ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero, negó que el alcalde Ellery Guadalupe Figueroa Macedo sea el propietario de un automóvil de lujo Aston Martin involucrado en un choque en la Ciudad de México. Notas relacionadas Choca alcalde de Pilcaya, Guerrero, un Aston Martin La madrugada de hoy, el conductor de un auto Aston Martin modelo 2017, que llega a costar más de cuatro millones de pesos, chocó contra un Fiat 500 en Viaducto Río Becerra. En una llamada telefonica, el alcalde de Pilcaya, Guerrero aseguró ese "auto lujoso no es mío, no me alcanza"; "Dicho auto portaba un permiso del municipio para circular sin placas", explicó en su página de Facebook. Las fotos del incidente y el permiso para circular otorgado por el ayuntamiento comenzaron a compartirse en redes sociales. Por lo que usuarios de redes sociales mostraron su inconformidad al asegurar que es inimaginable que el alcalde de un municipio con alto grado de marginación sea propietario de un auto de lujo. Según el Inegi, el índice de marginación de Pilcaya es de 0.16756, lo que lo ubica en el municipio número 67 en el contexto estatal y el mil 48, de 2 mil 440 en el nacional. De acuerdo con cifras oficiales del ayuntamiento, de los aproximadamente 12 mil habitantes, sólo 3 mil 218 forman parte de la población que desempeña alguna actividad. El 21.5 por ciento de la población que desempeña alguna actividad no percibe ingresos, el 18.7 por ciento recibe menos de un salario mínimo, el 41.2 por ciento gana de uno a dos salarios mínimos y sólo el 6.7 por ciento tiene tres o más salarios mínimos. Por lo que sólo mil 542 habitantes (12.8 por ciento) reciben un salario mínimo o arriba del mínimo.