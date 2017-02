Guerrero Astudillo: Economía de Guerrero va en ascenso El mandatario estatal sostuvo que las gasolinas no aumentarán un sólo centavo mañana, hecho motivado por la baja del dólar Redacción ACAPULCO.- El gobernador Héctor Astudillo Flores expresó que mientras en la mayoría de los estados de la República hubo una desaceleración en la actividad económica en Guerrero se aceleró un 2.0 con referencia entre el 2015 y 2016, esto estando en cero. Notas relacionadas Freno a "gasolinazo" no significa que combustibles nunca subirán: Pemex Destaca Astudillo crecimiento económico en Guerrero López demanda que se modifique Ley de Ingresos, ante “gasolinazo” Hacienda aplaza el primer "gasolinazo" de febrero Detalló, Astudillo Flores, que la causa de este repunte es que se ha impulsado la inversión y se ha trabajado intensamente en la planta productiva de Guerrero. Explicó que los datos anteriores se apoyan en estadísticos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el repunte en la planta laboral, además de que el sector minero se ha fortalecido, aunque hay un problema actualmente entre una comunidad y una minera, pero ya se está atendiendo. Por otra parte, la gasolina no va aumentar ni un sólo centavo, confirmó el mandatario guerrerense y precisó que “los combustibles no tendrá incremento el día de mañana, motivado porque el precio del dólar ha ido bajando y el peso se sigue fortaleciendo”. Hizo un recuento sobre su encuentro con el secretario de Comunicaciones y Transporte federal, al respecto Astudillo Flores, dio a conocer que para el próximo periodo vacacional el libramiento vial de Cuernavaca, Morelos, estará en completo funcionamiento y “esto beneficiará a Acapulco en cuanto a turismo”. Habló además, el Ejecutivo estatal sobre otros beneficios carreteros para las diferentes regiones de Guerrero. A su vez, durante la sesión del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), el presidente de la misma, Julián Urióstegui Carbajal, dijo que el gobierno estatal presentó 20 acciones para enfrentar la crisis generada por el alza a los combustible y a nombre de estas cámaras hizo un llamado a la clases empresarial a dejar a un lado la simulación, ya que expresó que ha habido agrupaciones que han utilizado la actual situación económica para sacar provecho personal o por un minuto de fama mediática. Por ello, apuntó Urióstegui Carbajal, a nombre de la Concaingro proponemos lo siguiente: Alentar la inversión tanto en el estado como la de atraer los capitales extranjeros a Guerrero; impulsar los incentivos para generar inversión acelerando los mecanismo y dando facilidades; evaluar los proyectos que se presentan al gobierno para eficientar los resultados; profundizar en la concentración de la obra pública; acelerar el proceso para las carreras técnicas y que realmente estos profesionales sean útiles para la planta productiva del estado y decirle que los sectores empresariales y productivos somos aliados del gobernador en estos momentos difíciles en que se encuentra la economía.