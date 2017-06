Guerrero Anuncian fiscalía para la protección de los periodistas El Gobernador señaló que el proyecto no se trata de ponerle un policía a cada comunicador Jorge Balvanera GUERRERO.- El jefe del Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo Flores, se reunió ayer por la mañana con periodistas y fotógrafos de los distintos municipios de Guerrero para con quienes analizó los mecanismos de protección, y les anunció la creación de una Fiscalía Especial para la Atención y Protección a Periodistas, así como también señaló la preparación de un Atlas de Riesgo para detectar las zonas de mayor peligro en la entidad. Durante el evento, el mandatario estatal destacó que es un proyecto nacional que está enlazado a la Federación “y quienes estamos interesados de que cumplan con su labor, y que estén protegidas y protegidos somos nosotros”. Notas relacionadas Expresa Héctor Astudillo solidaridad a gremio periodístico Anuncian envío de mil militares más para reforzar Tierra Caliente Condenan reporteros de Guerrero agresión de "La Familia" xigen justicia por asesinato de Cecilio Pineda Reconoció que Guerrero vive un momento complejo por la inseguridad “no solamente pega entre delincuentes, sino en otros grupos de la sociedad, que si no nos protegemos, puede generar mayores problemas”. Insistió en la creación del Fiscal Especial para la Atención de Periodistas; el tema del teléfono del C4 y el mapa de Riesgos en el “que tienen que participar los periodistas, al igual que el listado de los comunicadores en riesgo, somos respetuosos de la libertad de expresión, no hay un solo caso en el que se haya limitado”. Astudillo señaló que tanto los periodistas como el gobierno “tenemos ubicadas las zonas de riesgo, ustedes las conocen, no hay necesidad de decírselas”. Se refirió al caso concreto de los siete periodistas que fueron sorprendidos por un grupo criminal en la Tierra Caliente “es el caso de una zona con problemas, y estoy convencido que ustedes los periodistas tienen que poner su parte, para que el problema sea menor”. Insistió en que “me interesa que las cosas mejoren en el estado, es una situación difícil. Nuestro mapa de problemas lo tenemos, como grupos que se colocan como comunitarios, y están al servicio de otras cosas”, reiteró Astudillo Flores. Por último, recordó que en la reunión realizada en la Ciudad de México, el Secretario de Gobernación, anunció “la presupuestación de recursos para estos proyectos de los que estamos platicando, habrá un presupuesto federal. Y tendrá que encontrarse como operarse de la mejor manera”, concluyó.