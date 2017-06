Guerrero Afectaciones de comunitarios nos obligaron a actuar, afirma Astudillo Los grupos que se disputan Tierra Colorada sólo buscan el control de ese municipio Jorge Balvanera CHILPANCINGO.- “Este fin de semana fue muy fuerte, no solamente en cuanto a la violencia, sino también con los distintos grupos de las policías comunitarias, como los de Tierra Colorada que bloquearon por varias horas la carretera México-Acapulco, por lo que tuvieron que ser desalojados pacíficamente, y en ese sentido se actuó como Gobierno y se seguirá actuando de la misma manera, ya que los bloqueos generan serias afectaciones”, señaló el Gobernador Héctor Astudillo Flores. Notas relacionadas Listos ante posibles afectaciones por lluvias en Guerrero: Astudillo Expresa Héctor Astudillo solidaridad a gremio periodístico Exigen protección a comunicadores en Costa Chica En entrevista, el Ejecutivo estatal manifestó que las afectaciones que han ocasionado los grupos de autodefensa que se disputan el control de Tierra Colorada, han obligado al Estado a actuar en su contra, “y así será”, advirtió. Lo anterior, en referencia al repliegue por parte de la Policía Federal a un grupo de pobladores que bloqueaban la Autopista del Sol en apoyo al Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y el decomiso de tres camionetas blindadas a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Los hechos derivaron en una nueva confrontación entre estos grupos de civiles armados en la cabecera municipal de Juan R. Escudero, donde incluso hubo intercambio de disparos, en la lucha por quedarse en con el control de la seguridad. El Gobernador del Estado reconoció que este fin de semana fue muy duro para la entidad, en muchos aspectos, no sólo en lo que respecta a la violencia por la delincuencia organizada, sino también por esta situación. Respecto a los hechos de violencia que se registraron en la entidad y que dejaron un saldo de 28 personas ejecutadas, ocho de ellas desmembradas en Chilpancingo y Acapulco, dijo que se trata de sujetos con problemas de “salud mental”. No es sano, reiteró, que alguien “vaya por ahí” matando personas y “cortándolas en pedazos”, por lo que esta misma tarde se tratará el tema en el Grupo de Coordinación Guerrero.