Futbol Messi regresa justo a tiempo para enfrentar a Sevilla El argentino estará en la cancha el miércoles cuando el club catalán enfrente al Sevilla en un crucial partido por los primeros puestos de la liga AP MADRID, ESPAÑA.- Lionel Messi está de vuelta en la cancha con el Barcelona, y justo a tiempo. Descansado luego de perderse los dos últimos partidos con la selección argentina y el Barsa por sanciones, Messi estará en la cancha el miércoles cuando el club catalán enfrente al Sevilla en un partido crucial por los primeros puestos de la liga española. Messi jugará su primer partido en casi dos semanas. El Barsa está a dos puntos del líder Real Madrid, que enfrenta más tarde el miércoles al Leganés. "Le hemos visto entrenar al mejor nivel. Es interesante y muy positivo el mini descanso que ha tenido", dijo el técnico del Barsa, Luis Enrique. El último partido de Messi fue el triunfo 1-0 de la selección argentina sobre Chile el 23 de marzo por las eliminatorias mundialistas. El delantero se perdió el revés 2-0 en Bolivia cinco días después tras ser suspendido por cuatro partidos internacionales por insultar a un juez de línea. Tampoco estuvo en el triunfo del Barsa 4-1 sobre Granada el fin de semana pasado por una suspensión en la liga española por acumulación de tarjetas. Messi encabeza la liga española con 25 goles, y suma 41 esta temporada en 40 partidos en todas las competencias. Neymar y Luis Suárez, que encabezaron el ataque del Barcelona ante el Granada, también enfrentarán al Sevilla para completar el formidable tridente del equipo azulgrana. Sevilla llega al partido en su peor momento de la temporada, al hilar cinco partidos sin ganar. Entre las derrotas estuvo la eliminación a manos de Leicester en los octavos de final de la Liga de Campeones. "No es fácil, todos creíamos que íbamos a pasar con el Leicester, es difícil para nosotros aceptar eso", dijo el delantero del Sevilla, Stevan Jovetic. "Nosotros tenemos que salir (de la crisis), porque somos los mismos de hace cinco partidos cuando íbamos segundos. Nos falta ganar un partido con dos o tres goles para devolver la confianza". El equipo dirigido por Jorge Sampaoli llegó a estar segundo en la liga hace poco tiempo, pero ahora está a 10 puntos del Madrid, y cayó al cuarto puesto. "Quizás quedar eliminados contra el Leicester con dos penaltis fallados ha sido un golpe. No es su mejor momento, no están en su mejor dinámica, pero son un rival temible por lo que han hecho y lo que pueden hacer", advirtió Luis Enrique. El Madrid, que tiene un partido menos, choca con un Leganés que lucha por no regresar a la segunda división. "Que nadie piense que vamos a ganar fácil al Leganés porque eso no existe en el fútbol", dijo el técnico del Madrid, Zinedine Zidane.