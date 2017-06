Futbol Inglaterra elimina a México de Mundial Sub20; Italia remonta El delantero Dominic Solanke anotó el único gol del partido contra México AP SEÚL, COREA DEL SUR.- La selección mexicana no pudo aprovechar su superioridad numérica y quedó fuera del Mundial Sub20 al caer el lunes 1-0 en los cuartos de final ante Inglaterra, mientras que Italia tuvo que remontar para vencer 3-2 a Zambia en tiempo extra. Inglaterra e Italia, que terminaron con un hombre menos que sus rivales, se enfrentarán el jueves en semifinales. En el estadio Cheonan, el delantero Dominic Solanke anotó el único gol del partido contra México. Solanke, que recientemente dejó al club Chelsea para incorporarse al Liverpool, su rival de Liga Premier, recibió el pase de Lewis Cook en los límites del área y venció al portero Abraham Romero a los 47 minutos. “Fue un buen partido de fútbol, con aciertos, con errores, con muchas llegadas, con emociones, pero desgraciadamente nosotros no fuimos contundentes y ellos sí. Esa fue la diferencia”, lamentó el técnico mexicano Marco Antonio Ruiz. “El rival también cuenta, nosotros siempre tratamos de imponer nuestro fútbol... ya con el marcador abajo hicimos algunas variantes en formación y en nombres, y generamos muchas opciones de gol. La diferencia fue que no la pudimos meter y ellos encontraron una”. Joshua Onomah recibió su segunda tarjeta amarilla a los 72, pero Inglaterra supo resistir los embates del cuadro mexicano. La selección inglesa portó un brazalete por segunda vez en el torneo luego del ataque ocurrido el sábado en Londres que dejó siete muertos. “Estoy muy orgulloso de todos y cada uno de mis jugadores, porque entregaron todo”, añadió Ruiz. “Aspirábamos a más y yo creo que dimos muestras, sobre todo hoy, de que el equipo podía competirle a quien sea, pero esto es fútbol, hay que meter goles y no fuimos certeros”. Mientras que en Suwon, Luca Vido remató de cabeza el gol del triunfo italiano a los 111 minutos sobre una Zambia que había dado la sorpresa al eliminar a Alemania en octavos, también en tiempo extra. Italia jugó con 10 hombres durante la mayor parte del encuentro luego que Guiseppe Pezzella fuera expulsado en el primer tiempo. Aun así, los italianos vinieron de atrás en dos ocasiones. Patson Daka anotó con un disparo de corta distancia para poner arriba a Zambia a los cuatro minutos, pero Riccardo Orsolini empató a los 50. Zambia nuevamente se fue adelante a los 84 con un gol de Fashion Sakala, pero Federico Dimarco aportó otra igualada con un tiro libre a los 88 y obligó el tiempo extra. Pezzella fue expulsado por derribar a Edward Chilufya cerca del área. Venezuela eliminó a Estados Unidos y Uruguay superó a Portugal para sellar el domingo su boleto a semifinales, donde se verán las caras el jueves. La final se disputará el 11 de junio en Suwon.