Finanzas ¿Qué son los préstamos sin buró de crédito y cómo puedes conseguir uno? Varias empresas se han dado cuenta de que miles de personas tiene problemas para poder obtener un préstamo, aquí algunas soluciones Novedades Acapulco MÉXICO.- Hay miles de personas que se ven en la necesidad de pedir un préstamo o un crédito para solucionar un problema financiero, pero la mayoría de las empresas que dan acceso a productos financieros tienen requisitos muy estrictos que impiden que estas personas puedan obtener el dinero que necesitan. Sin embargo, varias empresas se han dado cuenta de que miles de personas tiene problemas para poder obtener un préstamo, por lo que se han creado alternativas que otorgan préstamos sin buró de crédito. Este tipo de empresas hacen préstamos con una tasa de interés baja y sin la necesidad de buró de crédito, otorgando créditos cuando el cliente lo necesite y sin tantas complicaciones. ¿Qué tipo de empresas dan estos préstamos? A diferencia de los bancos tradicionales o compañías financieras, estas empresas dan mucha más libertad y comodidad al momento de pedir un préstamo, ya que en la mayoría de los casos solo se requieren unos cuantos clics de ratón, evitando papeleos y complicados trámites. Además, estas empresas tienen préstamos personales con intereses reducidos, ofreciendo una buena oportunidad de ahorro por cada referido. cto o negocio. Hay oportunidades que no se pueden dejar pasar, pero en muchas ocasiones no se tiene la liquidez para aprovechar esas oportunidades, situaciones en las que un crédito representa una gran solución para poder aprovechar la oportunidad que se presentó. ¿Son legales? Cualquier persona que esté interesada en pedir un préstamo personal rápido no tiene razones para preocuparse, ya que estas acciones son completamente transparentes para cualquiera que las necesite y no existe ningún tipo de "trampa" o letras pequeñas que abusen del cliente. Al cliente se le explica con lujo de detalle la forma en que funciona el préstamo que va a solicitar y se le puede mostrar un simulador de préstamo en el que podrá ingresar la cantidad de dinero que desea y el tiempo en que quiere pagarlo, esto para que se le muestren los gastos, qué pagos hará y en cuánto tiempo. Las ventajas de los préstamos personales Este tipo de préstamos ofrecen varias ventajas: Dan una respuesta en menos de 48 horas.

Los requisitos para realizar el trámite son mínimos.

No se revisa el buró de crédito del cliente.

El ejecutivo que atendió al cliente se hace cargo de todo el proceso hasta que el dinero se ha depositado.

No se cobran comisiones (o son muy reducidas).

No se cobra por inscribirse y disponen de un seguro de vida válido por el saldo del préstamo.

Pueden prestar buenas cantidades de dinero, aunque más pequeñas que los préstamos tradicionales.

Las tasas de intereses son reducidas y competitivas. Algunas compañías pueden hacer todo el trámite por internet, evitando que la persona pierda tiempo trasladándose, rellenando el clásico papeleo y esperando a que analicen su caso. Por lo general, se debe seleccionar la cantidad que se desea, se ingresan datos personales, bancarios y se manda la información para su revisión. Una vez que han determinado que la persona califica para un préstamo personal o rápido, se le informa y se le deposita el dinero solicitado, el cual tendrá que pagar en los plazos indicados en el proceso.