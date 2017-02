Espectáculos Sylvia Pasquel desmenuza la vida de una pareja en el escenario "No soy feliz pero tengo marido" un monólogo para divertirse Erik Robles Cisneros ACAPULCO.- En los últimos tres años la actriz, Sylvia Pasquel, ha llevado el monólogo "No seré feliz pero tengo marido" por el interior de la república y una de las plazas importantes en las que se presentó es el puerto de Acapulco. Por lo que la integrante de la dinastía Pinal, nos compartió que hará reír y reflexionar a los porteños en su próxima presentación. En entrevista exclusiva con Novedades Acapulco, Sylvia, compartió las aventuras de "Viviana", personaje de una pareja que se casa en 1987 que tienen que unir sus vidas por un embarazo. "Vemos los momentos afortunados y desafortunados de esa pareja, hasta que llegan a cumplir 25 años de casados, Jorge la pareja de Vivi le dice que se va con otra, algo que nunca pasa en las parejas", comentó la actriz. La puesta en escena habla del duelo de las personas que terminan una relación, una obra para parejas, divertida y que hace critica a las mujeres y hombres. "Nos vamos a sentir identificados, van a ver la vida, y el mensaje es que la vida no termina porque se acaba la relación". La actriz compartió que está lista para interpretar a su madre, la primera actriz Silvia Pinal en su autobiografía. "Seré mi mama en la época que hizo 'mujer casos de la vida real'; yo lo que creo que más que se hable chismosamente de su familia y sus maridos, está debe hablar de la gran mujer, del legado que nos deja y que es condecorada en diferentes partes del mundo". Sylvia dijo desconocer si su hermana Alejandra participará en la serie, pero que a ella le gustaría que estuvieran todos. Además destacó que su labor altruista, sigue apoyando en el cuidado de los animales y en Acapulco está realizando un proyecto para rescatar el Parque Papagayo y dejar la reproducción de gatos que han llegado al lugar y han terminado como parte de la fauna del lugar. Te inivtamos a que nos sigas a través de Twitter