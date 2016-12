Deportes Dueños aprueban nuevo contrato en NBA La liga y el sindicato pasaron meses trabajando en un contrato que conservara la paz laboral al menos por las próximas seis campañas AP MÉXICO.- La paz laboral en la NBA está a un paso de ratificarse, luego que los dueños de los equipos votaron el miércoles a favor de un contrato colectivo por siete años, que se acordó tentativamente la semana pasada. El visto bueno de los propietarios fue unánime, y se espera que los jugadores terminen de emitir su voto en los próximos días, dijeron dos personas con conocimiento directo de la situación. Ambas personas hablaron con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque ni la NBA ni el sindicato de jugadores han dado detalles sobre el proceso de votación. Los dueños de los equipos sostuvieron el miércoles una teleconferencia para discutir y aprobar la propuesta de contrato. Recientemente, el sindicato envió a los jugadores por correo electrónico la información sobre el contrato colectivo, y la meta es que dicho procedimiento se concrete mediante voto electrónico para el viernes, dijo a la AP una de las personas involucradas. En ambos casos, los procesos de votación parecen un mero formalismo. La semana pasada, cuando ambas partes se reunieron, no había duda de que habría los votos necesarios para ratificar el convenio. Y si la votación de los jugadores se define como está previsto, La jornada navideña, que incluye cinco partidos dominicales, podría ser más festiva de lo habitual. "Este acuerdo fue una sociedad de ambas partes y concierne a este deporte en general, a lo que fue, lo que es y a su futuro", dijo el miércoles a la AP Dwyane Wade, base de los Bulls de Chicago. La liga y el sindicato pasaron meses trabajando en un contrato que conservara la paz laboral al menos por las próximas seis campañas. El acuerdo pone fin a cualquier temor de que las actividades de la liga se suspendieran a mediados de 2017. Cada una de las partes tendrá la capacidad de rescindir el contrato después de la temporada 2022-23, aunque técnicamente, el nuevo pacto se extiende hasta 2023-24. La votación no concluye en realidad el trabajo en el nuevo contrato colectivo, que entrará en efecto después de la presente campaña. Lo que convinieron las partes fue una declaración de términos, el marco sobre el que se redactará un documento que terminará constando probablemente de más de 400 páginas. Parte de la redacción será la misma del contrato actual, otra cambiará ligeramente y algunos apartados se modificarán en su totalidad. Se espera que los salarios e ingresos sigan subiendo, gracias en parte a un nuevo contrato televisivo que llevará 24.000 millones de dólares a las arcas de la liga. El salario promedio de los jugadores llegaría a 8,5 millones de dólares en la próxima campaña y se elevaría a 10 millones para 2020-21, bajo los nuevos términos. Los salarios máximos podrían superar pronto los 40 millones de dólares por campaña. Stephen Curry, nombrado el Jugador Más Valioso de las últimas dos temporadas, podría pactar pronto una extensión con los Warriors de Golden State. Es probable que devengue más de 205 millones de dólares en las próximas cinco temporadas si se queda con el equipo. Otros detalles del nuevo contrato propuesto incluyen alzas significativas en los valores de los contratos con novatos y en los salarios mínimos. Los calendarios de pretemporada no podrán incluir más de seis partidos por equipo, en vez de ocho. La temporada regular comenzará una semana antes de lo habitual, a fin de permitir más días de descanso y menos encuentros en jornadas consecutivas. Por vez primera, los equipos podrán suscribir convenios bilaterales con jugadores de la Liga de Desarrollo de la NBA. Será parte del nuevo convenio un programa para educar a los jugadores y las familias sobre temas de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. Asimismo, entraría pronto en efecto una serie de planes mejorados para ayudar a los jugadores retirados con sus gastos médicos un proyecto que defendió apasionadamente el presidente del sindicato, Chris Paul, así como otros astros, incluido LeBron James, Carmelo Anthony y Wade. "Estoy muy orgulloso de lo que estos chicos han defendido y siguen defendiendo", destacó Wade. "Tratamos de cuidar a los jugadores que estuvieron antes que nosotros. Los jugadores actuales tratamos de cuidarlos. Los que vendrán también buscarán asegurarse de que estén bien".