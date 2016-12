Cultura Autora de "Harry Potter" trabaja en dos nuevas novelas La escritora dio a conocer que una obra estará firmada con su nombre y otra con su pseudónimo "Robert Galbraith" Agencias EU.- J.K. Rowling, autora de Harry Potter anunció en su cuenta de Twitter que está literalmente trabajando en dos nuevas novelas. La escritora interactuó con sus seguidores, quienes le hicieron una serie de preguntas. Una usuaria expresó su sorpresa con la película Animales fantásticos y preguntó cuándo llegaría una nueva novela, a lo que Rowling contestó: "Estoy trabajando en ello (literalmente). ¡Gracias!" La escritora no profundizó en detalles, aunque confirmó que trabaja en dos historias: una que estará firmada con su nombre y otra con el pseudónimo Robert Galbraith, bajo el cual ha escrito la saga policíaca de Cormoran Strike conformado por tres libros: "El canto del cuco", "El gusano de seda" y "El oficio del mal". Sin embargo, agregó que desconoce cuál aparezca primero y que lo dará a conocer tan pronto como pueda. La autora dijo que siempre está trabajando en una novela y que estaba en la red social tomando un descanso, pues escribía desde las 5:55 am. La escritora aclaró que de Newt Scamander, protagonista de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, sólo trabaja en películas y no en novelas. Este año también apareció Harry Potter y el legado maldito, guión realizado por J.K. Rowling, John Tiffany y Jack Thorne.