Cine Hospitalizan por paro cardíaco a Carrie Fisher, la "princesa Leia" Tras darse a conocer el problema que sufrió, las muestras de apoyo no se han hecho esperar. Agencias MÉXICO.- Carrie Fisher, quien interpreta a la "princesa Leia" en la saga Star Wars, sufrió un problema cardiaco en un vuelo de Londres a Los Ángeles. Según el portal TMZ, la actriz fue llevada al hospital de la Universidad de California, Los Ángeles, tras el aterrizaje; Los Angeles Times reportó que se encuentra en estado crítico. Notas relacionadas Carrie Fisher, protagonista de Star Wars sufrió infarto cardíaco Tras darse a conocer el problema que sufrió, las muestras de apoyo no se han hecho esperar. A través de redes sociales, tanto seguidores como colegas de la intérprete se volcaron en palabras de ánimo, entre las que sobresalió la simbólica frase: "La fuerza está contigo". Su colega en la saga, Peter Mayhew -que dio vida a "Chewbacca"- escribió en Twitter: "Pensamientos y plegarias para nuestra amiga y la princesa favorita de todos". Muchas personas aludieron a que durante 2016 murieron varios famosos por lo que pidieron: "2016 deja en paz a Carrie Fisher" o "Con Carrie Fisher no te metas, 2016". Aunque la situación preocupó a los usuarios de redes sociales, fue un tuit el que prendió la información que circulaba sobre la actriz. La vlogger, actriz y comediante norteamericana Anna Akana, quien ibaen el mismo vuelo que Fisher, lanzó un tuit para alertar de la situación: señaló que no sabía cómo explicar lo sucedido pero aparentemente la actriz había dejado de respirar. Akana, quien cuenta con cerca de 130 mil seguidores en Twitter, y cuyo canal de YouTube lleva su nombre, siguió lanzando mensajes en la red social. Aplaudió la reacción del personal y del doctor y la enfermera que ayudaron a atender a la princesa Leia. Carrie Fisher, de 60 años, está promocionando sus nuevas memorias que aparecieron con el título “The Princess Diarist”. La vlogger Akana aseguró en una publicación que acaba de terminar de leer el libro de Fisher, de quien se considera una fan. En semanas recientes la actriz reveló que durante la filmación de la trilogía original de Star Wars mantuvo un intenso romance con el también actor Harrison Ford, su compañero en las cintas. Carrie Fisher también apareció en la última cinta de Star Wars “Episode VII: The Force Awakens”. En la película sorprendió a los seguidores de la serie al dar a conocer que su personaje, la princesa Leia, se había separado de Han Solo.