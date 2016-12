Cine Carrie Fisher está fuera de peligro, asegura su hermano La actriz sufrió un paro cardíaco en el mediodía del viernes, mientras estaba a bordo de un avión, de Londres a Los Angeles Agencias LOS ÁNGELES.- CARRIE FISHER SUFRIO UN PARO CARDIACO: LA INFORMACION OFICIAL Estaría siendo atendida en Los Angeles. Actualización: según informó el hermano de Carrie Fisher, Todd, a The Associated Press, la actriz se encuentra estable y fuera de peligro, en el UCLA Medical Center de Los Ángeles. Allí sigue delicada, y asistida por un respirador artificial. Pero el cuerpo médico logró estabilizar sus signos vitales. A continuación, la historia original del incidente de Leia. Carrie Fisher sufrió un paro cardíaco en el mediodía del viernes, mientras estaba a bordo de un avión, de Londres a Los Angeles, según informa TMZ y confirman varias fuentes como Variety y Entertainment Weekly. Esto es aun un reporte, y la salud de la Princesa Leia aun no está confirmada. La policía del aeropuerto en Los Ángeles respondió aproximadamente a las 12:15 PM para dar cuidado médico a una mujer en un avión en la Terminal 7, pero no pudieron confirmar la identidad de la víctima, según dijo la oficial Alicia Hernández. Esta mujer sería Carrie Fisher, quien estaba de gira promocionando su libro The Princest Diarist. Carrie habría sido víctima de un paro cardíaco, y el cuerpo de bomberos de Los Ángeles le realizaron técnicas de CPR, luego fue trasladada a un hospital local. Según trascendió, Fisher empezó con este cuadro 15 minutos antes del aterrizaje del avión, y fue suministrada con cuidado a bordo. Variety se intentó comunicar con representantes de la actriz, pero no hubo respuesta. La confirmación de que se trataba de la actriz de Star Wars viene por otras personas a bordo del avión, como la YouTuber Anna Akana, que comunicó lo peor. "No sé como procesar esto, pero Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo a casa. Espero que esté bien". Por su lado, el comediante Brad Gage escribió: "Estoy en shock. Anna Akana y yo nos sentamos en frente de Carrie en nuestro vuelo desde Londres, y de repente estaba dejando el avión en una camilla". Max Landis, director y amigo cercano de la artista, confirma los dichos de Akana, e incluso se aventuró a decir "RIP Carrie Fisher". Historia desarrollándose. AGS Te invitamos a que también nos sigas a través de Twitter.