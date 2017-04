Ciencia ¡Mucho ojo con el Sol! Se calcula que en la Ciudad de México se recibe de 20 a 35 % más radiación que en las costas debido a su altitud Agencias EU.- La potencia con la que los rayos UV llegan hasta la superficie de la Tierra depende de varios factores. Hora del día, temporada, distancia desde el Ecuador, altitud y reflejo en las superficies, son algunas de las variantes que condicionan el impacto de los tres principales tipos de rayos UV, radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda entre 100 y 400 nm. Los efectos del Sol son necesarios para la vida, pero la exposición prolongada puede causar graves daños a la salud, no sólo en la piel y en el sistema inmune, sino también en la salud oftálmica. Durante esta temporada, desde antes de las once de la mañana y hasta alrededor de las tres de la tarde, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México marca un índice UV Extemadamente Alto, lo que significa que se deben agudizar todas las medidas para contrarrestar sus efectos. De hecho, se calcula que durante estas cuatro horas del día, el cuerpo recibe más del 60 % de la radiación UV diaria. La geografía de la Ciudad de México no sólo favorece el resguardo de contaminantes, también ayuda a recibir con mayor potencia estos rayos, pues a mayor altitud, la atmósfera es más delgada y absorbe una menor proporción de radiación. Según datos de la guía del Índice UV Solar Mundial, publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada mil metros de incremento de la altitud, la intensidad de la radiación UV aumenta en un 10 a 12%. Así se calcula que en la Ciudad de México recibimos de 20 a 35 % más radiación que en las costas debido a su altitud. A pesar de esto, las gorras y los lentes de sol suelen ser un accesorio relegado a las playas, cuando en realidad existen urbes, como la nuestra, en donde se vuelve indispensable su uso para la protección adecuada de los ojos. El doctor Félix Gil Carrasco, miembro de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, I.A.P. (APEC), señala que una de las principales afecciones que desencadena en los ojos la exposición prolongada al Sol es la inflamación en la conjuntiva, la membrana mucosa que cubre la cara posterior de los párpados y la parte blanca del globo ocular. Este proceso inflamatorio induce a la conjuntivitis crónica, una molesta afección que requiere tratamiento especializado.