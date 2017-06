Chilpancingo Sin pruebas para exigir mi despido, afirma director de Tránsito “Respeto mucho a los transportistas, pero definitivamente niego esas acusaciones en mi contra”, señaló Daniel Bautista González Jorge Balvanera CHILPANCINGO.- Daniel Bautista González, titular de la Subsecretaría de Protección y Vialidad municipal, advirtió que ninguna de las acusaciones ni la exigencia de despido en su contra por parte de los integrantes del Consejo del Transporte de Chilpancingo prosperarán debido a que no cuentan con ninguna prueba de lo que señalan y por el contrario, dicha organización transportistas es espuria y no tiene razón de ser porque ellos se autonombraron con el objetivo de explotar a los choferes y buscar cargos políticos. En entrevista con Novedades, el funcionario municipal aseguró que se encuentra tranquilo y trabajando a pesar de las fuertes acusaciones que los integrantes del Consejo del Transporte de Chilpancingo hicieron hace unos días en contra de él y ante el Síndico Procurador Miguel Angel Hernández. “Aquí estamos, realizando nuestro trabajo, unas horas y otras más haciendo recor r idos por la ciudad y checando que todos los agentes de Tránsito municipal estén en su lugar y cumpliendo con sus respectivas obligaciones”, indicó Daniel Bautista González. Sostuvo que las acusaciones de los dirigentes del Consejo del Transporte en la capital no le quitan el sueño, dado que están basadas en mentiras y no tienen cómo ni con qué comprobar el hecho de que yo les cobro de 10 a 15 pesos a cada uno de los choferes, supuestamente para pintar las banquetas y mejorar la imagen urbana de la ciudad, cuando ellos mismos saben que todo eso es un invento porque quieren que deje el cargo para imponer a alguien a su modo, pero eso, definitivamente no se va a poder, advirtió. “Yo respeto mucho a los transportistas y a los choferes del servicio público, pero definitivamente niego esas acusaciones que hicieron en mi contra, y bueno, ya se metieron en un problema porque el que acusa está obligado a probar lo que dice, y si no lo hace, pues simplemente quedan como mentirosos”. En el asunto de las grúas son las que se ocupan para los efectos de infracciones, estacionamientos en lugares prohibidos y demás que tienen que ver con Tránsito municipal se actúa pero para efecto de otras cuestiones que son cuando interviene el Ministerio Público, ahí sí ya es por mandato del mismo organismo, eso que quede bien claro, advirtió. Por último, dio a conocer que si hay algo irregular es precisamente los dirigentes del Consejo del Transporte de Chilpancingo, ya que son ellos los que sí explotan a los choferes, se toman atribuciones que no les corresponden, simple y sencillamente porque no tienen razón de ser, pues se autonombraron, finalizó.