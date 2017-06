Chilpancingo Reportan balaceras en 10 colonias de Chilpancingo Tras la agresiones no hubo perdidas humanas, solo un incendio de un vehículo y dos casas baleadas Novedades Chilpancingo CHILPANCINGO.- Una noche de terror vivió la ciudad de Chilpancingo por más de una hora, al darse balaceras en más de diez colonias, donde hasta el momento la autoridad informa que no hay víctimas, solo el incendio de un vehículo y dos viviendas. Notas relacionadas Desaparece menor de 11 años en Chilpancingo El reporte de la Policía Estatal indica que las balaceras ocurrieron en las colonias Los Ángeles; La Galeana; El Amate; Electricistas; La Indeco; La San Juan; La Noche Buena; El PRD; Libramiento a Tixtla; La Azteca; El Huajal y Los Sauces. En el mismo reporte refieren que las balaceras fueron alrededor de las 22:00 horas, de manera simultánea en distintos puntos. Los primeros reportes que llegaron al sistema de emergencias 911, es que en la colonia el Huajal, hombres armados habían atacado con armas de fuego una vivienda y la incendiaron. Instantes después surgió el reporte del ataque contra un vehículo, el cual también fue incendiado y quedó estampado contra una vivienda. Ante ello, elementos de diversas corporaciones policiacas implementaron operativos por distintos puntos de la ciudad, en los lugares donde reportaron los ataques armados, solo hallaron casquillos de fusiles de alto poder sobre la calle y alunas viviendas con impactos de bala. Después del operativo, las autoridades confirmaron que no tenían reportes de personas muertas, solo un herido en la colonias El PRD.