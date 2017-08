Chilpancingo Desatiende alcalde a damnificados en Chichihualco Dirigentes del frente Proyecto Ciudadano por Guerrero, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano IRZA CHILPANCINGO.- Nueve familias damnificadas por las tormentas “Ingrid” y “Manuel" desde hace cuatro años en Leonardo Bravo (Chichihualco), se quejaron de haber sido excluidos del padrón de afectados y por eso denunciaron al alcalde panista de ese municipio, Alfredo Alarcón Rodríguez Notas relacionadas Policía Federal seguirá en Chichihualco: Segob Pobladores de Chichihualco exigen salida de la Policía Federal Dirigentes del frente Proyecto Ciudadano por Guerrero, que aglutina a 14 organizaciones sociales de la zona Centro, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para denunciar esta situación. Los dirigentes Juan Manuel Tepetate y Jesús Arenas denunciaron en una reunión con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, José Manuel Armenta Tello, que del proyecto de reubicación de 56 familias de la comunidad de Las Joyitas, fueron excluidas nueve familias, y siguen esperando apoyo de la Federación. Indicaron que han pedido al alcalde panista su intervención, pero no les ha hecho caso, por lo que recurrieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, donde les explicaron que casos como el de Las Joyitas hay en otras comunidades afectadas, pues cuando se realizaron los censos de damnificados no se hizo de manera correcta. Les ofrecieron como opción que se analicen los casos y se establezca un programa emergente de vivienda para incorporar a estas nueve familias que han sido excluidas de este censo. Explicaron además que de esas viviendas que se van a reconstruir para esas 56 familias, 38 serán en un predio en la comunidad y 18 en la cabecera municipal, “lo cual es grave porque fracciona a la localidad, y nueve familias más ni siquiera están incluidas”. Al respecto, Manuel Armenta Tello aceptó que los trabajadores que hicieron el censo de damnificados en el 2014, no se realizó de manera correcta, y “reclamos como esos tenemos en todo el estado y es lamentable”. Citó como ejemplo que en Tierra Caliente se tiene un padrón de 160 familias afectadas, a las que sólo se tiene contemplado dar un pago parcial de 28 mil pesos, “que no alcanza para resolver los problemas de sus viviendas destruidas”. Dijo que ese tipo de anomalías con “cosas que se hicieron en el pasado y con las que he tenido que lidiar pero, con sinceridad, no habrá un cambio de daños, y estoy obligado a cerrar esos acuerdos económicos”