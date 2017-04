Chilpancingo Chilpancingo, el más afectado por las extorsiones Ya superó en casos a Acapulco; empresarios en el puerto no han cerrado negocios Axel Rosey ACAPULCO.- En Acapulco existe la extorsión, pero es en Chilpancingo donde la situación es más grave, aseguró Roberto Jacinto de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en el puerto. Notas relacionadas Pagan “cuota” para poder trabajar los negocios en Chilpancingo: Coparmex En entrevista en las instalaciones del Centro Internacional Acapulco (CIA), el líder empresarial informó que son alrededor de 500 los empresarios sometidos a la extorsión en el municipio, de los 2 mil 500 integrantes de la Canaco-Servytur en Acapulco. De esta cifra se desprende el caso de un empresario que se tuvo que ir del puerto luego de que sus familiares pagaran por su rescate al ser secuestrado. “En Chilpancingo la situación está más grave, efectivamente, aquí hemos tratado de darle vuelta a la página, pero no podemos olvidarnos, se siguen dando”, dijo. “Tenemos compañeros que sí pagan la cuota, como le llaman, la denuncia se hace pero aún no hay eco”, lamentó. En ese sentido afirmó que la respuesta por parte de las autoridades ha sido nula completamente, “siempre lo he señalado, que necesitan cambiarse las estrategias y los programas de seguridad porque hasta la fecha no han funcionado”. A pesar de lo anterior, afirmó que desde enero no se han dado cierre de negocios ni despidos, por que en los últimos meses “ha habido cierta derrama económica”, sin embargo, advirtió que pudiera darse baja de personal a partir del 15 mayo, así como que tratarán de que no se concrete y aseguró que pretenden hacerlo a través de créditos bancarios. El presidente de la Cámara de Comercio de Acapulco aseveró que es costoso el contratar seguridad, así como que en el puerto sólo hay una empresa que proporciona el servicio con personal armado. “Siempre hemos estado en esa postura de armarnos, pero no podemos decir cuántos están armados porque son cuestiones personales, hemos hecho la solicitud y seguiremos insistiendo”, indicó.