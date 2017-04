Celebridades Gabriel Soto enamora a sus fans de una forma muy peculiar No le teme a ser un galán maduro Agencias MÉXICO.- El actor mexicano es un hombre de retos, siempre en búsqueda de proyectos que le permitan salir de su zona de confort y que le hagan crecer. A sus 41 años Gabriel Soto asegura que las etapas de su vida han dejado enseñanzas a nivel personal y profesional, por lo que dejó en claro que no le teme a la etiqueta de galán maduro en su carrera. “Me queda claro que ya no tengo 20 años, pero como actor te enriqueces conforme maduras, al tener experiencias de vida y conocimientos. En algún momento seré el galán maduro, luego el papá, y hasta el abuelito del galán”, dijo Soto. Gabriel señaló que terminó con mucha satisfacción el proyecto de televisión "Vino el amor" y que después de éste está realizando otras de sus pasiones, hacer teatro. "Estamos de gira con la obra 'Porque los hombres aman a las cabr#@*', es una comedia muy interesante y de verdad que me encanta pues aquí enamoro a mis fans más cerquita, me pueden ver y además trato de complacerlas un poco en el escenario que hasta los gritos llegan". El actor ya planea que después de la gira inicia un rodaje del filme "Crofadía", además realizará un personaje especial en la serie de Silvia Pinal, el histrión tiene un año pesado en cuestiones de trabajo, donde lo podrán disfrutar sus fans.