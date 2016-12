Celebridades El error de Sarah Michelle Gellar; confunde a George Michael con Boy George La protagonista de "Buffy, la cazavampiros" ofrece disculpas públicas por confundir al fallecido artista con el ex cantante de Culture Club Agencias EU.- La actriz estadounidense Sarah Michelle Gellar confundió al recientemente fallecido cantante británico George Michael con su compatriota Boy George, por lo que debió ofrecer disculpas públicas en su cuenta de Twitter. Al parecer, tras enterarse del deceso del ex integrante del dúo Wham!, la recordada protagonista de “Buffy, la cazavampiros” quiso tuitear un mensaje de condolencias pero equivocó el nombre del difunto. "¿Realmente quieres dañarme, año 2016? No Boy George. Fui una de sus más grandes fans. Descansa en paz, Boy George", publicó en Twitter. De inmediato, los miles de seguidores de Sarah Michelle Gellar le hicieron notar su grave error, por lo que ella accedió a disculparse en los siguientes tres mensajes. “Muy triste cuando uno obtiene la información correcta. Descansa en paz, George Michael. Muchas gracias a todos los que me corrigieron. Sigo muy triste”. "Y que quede claro que sí sé la diferencia entre Boy George y George Michael. Simplemente oí mal, mis intenciones fueron buenas. “Por cosas como estas no comento temas públicos, pero todo parecía tan triste en Navidad. Lección apendida” George Michael falleció el 25 de diciembre en su casa Inglaterra. Se desconoce con precisión los motivos de su deceso. Su deceso ha conmocionado al mundo del pop.