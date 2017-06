Celebridades Ana Claudia Talancón muestra dotes culinarios "Mi papá es chef, mis tías también y prácticamente siempre he vivido dentro de ese ambiente", dijo la actriz AGENCIAS MÉXICO.- La actriz mexicana Ana Claudia Talancón habló de "American Curios", película mexicana que, dirigida por Gabylú Lara, se estrenará el próximo mes. En la historia interpreta a una chef y cuando se le ve frente a la estufa, asegura, "verdaderamente yo estoy cocinando, yo corto las verduras, mezclo ingredientes y decoro los platillos porque desde toda la vida me gusta la cocina y tengo buen sazón. Mi papá es chef, mis tías también y prácticamente siempre he vivido dentro de ese ambiente". En "American Curios”, Talancón comparte créditos estelares con el actor estadunidense Jordan Belfi, bajo la producción de Mónica Vargas y Leonardo Zimbrón. El argumento sigue el caso de “David” (Jordan Delfi), un joven de Chicago que se entera que es adoptado y que su madre biológica es mexicana. Le avisan que su progenitora murió y que tiene que viajar a México, pues le dejó un restaurante como herencia. Ahí conoce a “Sol”, la chef del lugar, interpretada por Ana Claudia Talancón, y además de encontrarse con sus raíces, descubre un mundo mágico, lleno de sabor y colores a través de la gastronomía mexicana. "Me gustó mucho participar en este filme porque se mezcla el inglés con el español y porque aprendí mucho más de la cocina. Además, estuvimos recorriendo lugares típicos de la Ciudad de México como La Merced, el Centro Histórico y un restaurante en el sur, que son maravillosos", destacó. La actriz comentó que la semana pasada hizo el doblaje de algunas escenas que no quedaron limpias en el sonido y que una vez concluida la post producción, probablemente se estrenará para el último trimestre del año. En tanto, espera la confirmación para laborar en dos series de televisión, una en Estados Unidos y otra en México, así como un proyecto de cine. La mañana de este domingo, Ana Claudia Talancón participó en la décima carrera de la fundación "Aquí nadie se rinde" que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario "México 1968" en apoyo a los niños con cáncer. "Hace una década que soy vocera de la fundación y me siento muy orgullosa porque el estusiasmo, el amor que estos niños tienen por la vida no lo hallas en nadie más. Me han enseñado muchísimo, son fuertes y luchan todos los días en contra del cáncer, no se rinden". Destacó que ningún año ha faltado a la cita. "Aunque esté de viaje siempre vengo, también cuando estoy enferma o desvelada. La vez que me lastimé el pie participé en sillas de ruedas, pero no les fallo, aquí estoy y siempre estaré con ellos echándoles porras", puntualizó.